Cum prepari corect ceaiul de vâsc. Are efecte incredibile asupra organismului

În tradiția populară românească, vâscul aduce noroc și spor în casă, fiind un simbol al ospitalității și al prieteniei. Dar știați că acesta poate avea proprietăți incredibile asupra organismului?



Vâscul întărește sistemul imunitar, este eficient în dereglările hormonale.



Totodată, ramurile de vâsc au acţiune vasodilatatoarere, hipotensivă şi bradicardiantă, scade tensiunea arterială şi reduce ritmul cardiac, efect cardiotonic, calmează inima agitată, antispasmotic, acţiune antitumorală, hemostatică.



Ceaiul de vâsc este recomandat în cazurile de hemoragie sau de sângerări, datorită efectului hemostatic. Se consumă zilnic o cană cu ceai de vâsc. Tratamentul se face pe o durată scurtă de timp.



Vâscul sub formă de ceai este benefic și în cazul bolilor de ficat. Nutrientul conținut de vâsc împiedică acumularea de grăsimi în ficat, în timp ce pulberea este indicată în cazul balonărilor, a problemelor digestive, a ulcerului.



Vâscul reglează nivelul glicemiei. Ceaiul de vâsc are efecte stimulatoare asupra metabolismului și o acțiune benefică asupra pancreasului, iar o cură de câteva luni cu ceai sau macerat de vâsc reglează nivelul glicemiei.



Se folosesc doar ramurile tinere cu frunze, recoltate în special în perioada de iarna, când se pot distinge de ramurile copacului. Este recomandat doar cel care creşte pe mesteacăn, brad, frasin, trandafir, măr şi păr pădureţ. Atenție! Nu folosiți vâscul de pe arţar, tei, salcie, plop pentru că este toxic. Tratamentul cu vâsc se face numai sub control medical.



Maceratul la rece se obţine din 3 linguriţe de frunze şi ramuri uscate şi mărunţite de vâsc, la o cană de apă rece lăsate la macerat de seara până dimineţa; cantitatea se consumă în 24 de ore.