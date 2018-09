Filip a cerut Procuraturii Generale să investigheze dezastrul de la stațiile de irigare din țară, iar vinovații să răspundă penal (VIDEO)

Managementul defectuos al Agenției "Apele Moldovei" și situația deplorabilă din sectorul public de irigare au fost dur criticate de premierul Pavel Filip.

VIDEO aici



În cadrul unui unei ședințe de lucru, convocate la Guvern, a fost prezentat un material video privind situația dezastruoasă la Stația Tehnică de Irigare Cărpineni din raionul Hâncești.



Din 2014 aceasta este nefuncțională. Cu toate acestea, aici sunt 11 angajați, iar datoriile la salarii depășesc 154 mii de lei.



Într-o situație similară se află și celelalte 11 Stații Tehnologice pentru Irigare din țară, unde sunt angajate 521 de persoane, iar fondul anual de salarii este de peste 18 milioane de lei.



Pavel Filip a cerut pregătirea unei sesizări către Procuratura Generală pentru pornirea cauzei penale pentru elucidarea circumstanțelor și pedepsirea celor care se fac vinovați de situația dezastruoasă din sectorul public de irigare.



"M-am adresat Procuraturii Generale ca să investigheze felul în care au fost gestionate până acum stațiile de irigare din țară. Unele sunt în paragină, altele - distruse de tot, însă au angajați care primesc salariu pentru...stat acasă. Avem datorii de milioane pentru acești angajați. Mai mult, stațiile prestează servicii la tarife mult sub costurile pe care le au și, culmea! statul compensează toate pierderile. Pentru toate aceste milioane vor raspunde cei care au gestionat ani la rând acest domeniu și au admis ca banii sa fie cheltuiți aiurea", a scris Pavel Filip pe o reţea de sociazare.



"Eu personal consider acest lucru o crimă și cred că este o cauzare de prejudiciu statului. Este lipsă de iresponsabilitate, pentru că în tot acest răstimp noi am avut șef la "Apele Moldovei", noi am avut adminstrator la acest întreprinderi de stat, noi am avut miniștri care au gestionat acest sector, vorbesc de Ministerul Mediului mai înainte, acum a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



Nu știu de ce nimeni nu a vrut să atragă atenție asupra acestei probleme. Și atunci când vorbim și ne gândim de unde să luăm salarii ca să le plătim profesorilor, eu vă spun că salariu unui administrator la o stație tehnologică de irigare este de 6.800 de lei. O să rog Corpul de Control alo prim-ministrului să pregătiți o sesizare către Procuratura Generală.



Eu vreau ca toți acești oameni, care au avut responsabilitate de acest domeniu să răspundă penal. Toate aceste milioane care le-a plătit statul să răspundă oamenii care au dus responsabilitate de acest sector. Noi provocăm datorii pe salarii, ținem angajații, plătim penalități pentru un sector care nu există", a spus premierul Pavel Filip.

Cele 11 întreprinderi, aflate în gestiunea Agenției „Apele Moldovei” au adus, în perioada anilor 2014-2017, pierderi de 59 milioane lei – tarifele pentru pomparea apei neacoperind costurile efective la prestarea serviciilor. Toate pierderile suportate, au fost achitate din bugetul de stat.



De asemenea, premierul a solicitat reorganizarea de urgență a Agenției „Apele Moldovei” și optimizarea cheltuielilor.