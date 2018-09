Plantele care te ajută să dormi mai bine. Tu le ai?

Rolul plantelor în ghiveci este, în primul rând, unul decorativ, dar beneficiile lor nu se opresc la asta. Nu doar că schimbă complet atmosfera din casă, dar și contribuie la curățarea aerului și ne ajută să avem un somn mai iniștit. Iată ce plante ar trebui să ai în dormitor pentru a te bucura de un somn odihnitor.



Lavanda este considerată o plantă-minune, care are are multe utilizări. Nu doar că are un parfum delicat, ci și ne transmite o stare de linişte, seninătate şi reverie. Atât uleiul volatil cât şi florile uscate, sunt indicate în diferite afecţiuni maladive în funcţie de proprietăţile vindicative. Lavanda este una dintre numeroasele plante care te ajută să dormi și, în plus, este un remediu eficient împotriva anxietății. Oamenii de știință au dezvăluit că inhalarea parfumului direct de la plantă are efecte sedative.



Sansevieria sau planta șarpe este utilizată în aranjamentele Feng Shui fiindcă are proprietatea de a purifica aerul şi absoarbe gazele nocive şi praful din încăpere. Este și foarte ușor de îngrijit. Trebuie udată doar o dată pe lună și nici nu are nevoie de multă lumină solară. Totodată, se spune că este una dintre plantele care atrag banii în casă.



Potrivit cercetătorilor, aloe vera este una dintre cele mai bune plante pentru somn, deoarece purifică aerul și îl îmbogățește cu oxigen. Drept urmare, dacă vrei sa ai parte de un somn liniștit, nu ezita să pui ghivece cu aloe vera în toate colțurile casei, mai precis la ferestre, întrucât planta este o mare iubitoare de lumină și soare.



Iasomia nu numai că îmbunătățește somnul, dar te ajută să fii și mai productiv la serviciu a doua zi, spun specialiștii. Iasomia a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri pentru calmarea sistemului nervos şi îmbunătăţirea circulaţiei. Oamenii de știință au subliniat faptul că efectele pozitive ale iasomiei includ îmbunătățirea calității somnului și a stării de spirit la trezire și scăderea anxietății.