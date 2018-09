Ce spun astrele azi, 7 septembrie

Berbec

Se stie ca, uneori, va manifestati ca o persoana ceva mai iesita din comun, insa astazi exagerati cu misticismul si alte d-astea. Nu mai luati in seama tot ceea ce vedeti pe la televizor sau auziti de pe la altii. Daca stati si va tot faceti ganduri negre, starea voastra de spirit o va lua razna rau de tot. Si veti ajunge sa-i speriati si pe cei din jur, inducand implicit o stare de tensiune care-i va face pe multi sa se indeparteze de dumneavoastra. Pornind de la aceste considerente, trebuie sa aveti grija caci sunteti in pericol de a-i indeparta pe cei dragi, care nu va vor decat binele; prinsi in lumea voastra, ati putea pierde din vedere alte aspecte importante din viata voastra.



Taur

Astazi va simiti cam dezechilibrati din punct de vedere psihic si nu puteti sa va dati seama care este cauza. Meditati, gasiti-o si inlaturati-o, daca este posibil, cat mai repede, caci aveti mult de lucru si nu va permiteti sa ramaneti in urma sau sa dati socoteala sefilor pentru intarzieri. Si, mai ales daca urmariti sa avansati in cariera, astfel de obstacole va pot da peste cap planurile de mult timp trasate. Fiti cu bagare de seama si la opiniile celor din jur, deoarece apar unele contradictorii, menite sa va induca in eroare, dar si sa va creeze o imagine gresita in ochii persoanelor importante din viata voastra, fie profesional, fie in plna personal. Precautia este necesara mai ales in cazurile care implica eforturi financiare din partea voastra.



Gemeni

Faptul ca sunteti extrem de tensionati si nervosi nu va ajuta cu nimic, chiar daca detineti foarte bune abilitati de comunicare. Mai ales in relatiile cu familia, aceasta stare de spirit poate face mai mult rau decat bine. Impulsivitatile pot sa va strice planurile facute dinainte, ba chiar sa aduca un plus de negativism anumitor evolutii. De asemenea, puteti avea parte de evenimente atat de neasteptate si incredibile, incat cu greu veti putea sa le faceti fata. Acest lucru va creste starea de irascibilitate la maximum. Din punct de vedere profesional, sunteti foarte predispusi la luarea unor decizii de lucru care sa pericliteze pozitia deja obtinuta, reputatia voastra; este bine sa ganditi foarte bine fiecare miscare.



Rac

Starea sufleteasca plina de melancolie in care va aflati astazi s-ar putea sa nu impresioneze prea mult pe ceilalti. Mai ales in plan profesional, nu insistati prea mult ca lucrurile sa se faca intocmai asa cum doriti, fiindca n-o sa va iasa. Ba, dimpotriva, veti starni resentimentele celorlalti. Ar fi bine sa invatati sa respectati mai mult pe cei din jur, sa nu va ganditi doar la ceea ce simtiti voi insiva. Atitudinea detasata pe care o afisati de fiecare data devine repede deranjanta; pare ca nu va intereseaza nimeni si nimic in mod special. Mai mult decat atat, cooperati cu partenerul de viata, mai ales la treburile domestice. O sa aveti mult de castigat!



Leu

Lasati sarcasmul la o parte, mai ales atunci cand vi se cere expres ajutorul in anumite chestiuni. Este o mare greseala sa adoptati aceasta atitudine, mai ales in privinta celor apropiati. Impuneti-va rabdare sa puteti asculta si conversa asa cum trebuie. Incercati sa fiti mai putin intimidanti ca de obicei, pentru ca interlocutorul sa poate spune ce are pe suflet. Si in plan profesional, se impune sa apreciati cu grija potentialul fiecarei situatii in parte si sa nu veniti cu cerinte nerealiste pentru colaboratori. S-ar putea sa fie o zi in care mintea sa va fie pusa la incercare cu o groaza de informatii, impresii si idei. V-ar prinde bine un ragaz ca sa va puneti ordine in ganduri.



Fecioara

Astazi s-ar putea sa fie nevoie sa fiti cat mai aproape de partenerul de viata. S-ar putea ca acesta sa simta nevoia unei discutii serioase cu voi, pe o anume tema care va preseaza de mai multa vreme. Nu mai evitati discutia pentru ca veti inrautati situatia. Implicati-va si rezolvati, pentru ca zbuciumul partenerului sa ia sfarsit si relatia dintre voi sa scape de tensiunea din ultimele zile. La munca, s-ar putea sa primiti reprosuri ca ati fost putin absent in ultimele zile, chiar distrat. Probabil si din cauza tensiunilor familiale. Discutia cu partenerul si rezolvarea problemelor s-ar putea sa va ajute sa va concentrati mai bine.



Balanta

Din pacate, va este foarte greu sa va dezbarati de vechile obiceiuri si sa incercati ceva nou. Totusi, la un anume moment, si anume astazi, devine aproape imperativ sa gasiti o modalitate de a schimba ceva in viata dumneavoastra. Chiar si ceva minor, cum ar fi stilul de a va imbraca sau o tunsoare mai speciala. Ar fi un inceput! S-ar putea sa aveti o discutie in contradictoriu cu un membru al familiei. O discutie aprinsa despre dorinta acestei persoane de a fi mai libera. Si nu va va pica deloc bine cand va veti da seama ca vrea sa se elibereze de dumneavoastra. Totusi, nu intrati in panica! Lasati lucrurile sa mearga de la sine, pentru ca s-ar putea ca ele sa revina la normal in mod firesc.



Scorpion

Impulsivitatea care va caraterizeaza parca devine mult mai vizibila in aceasta zi. Va asumati riscuri destul de mari si, cu putin noroc, s-ar putea chiar sa si reusiti, mai ales ca intotdeauna ati avut incredere in fortele proprii. Veti primi multe sfaturi, din toate partile, astfel ca, la un moment dat, s-ar putea sa fiti putin confuzi in ceea ce priveste adevarata fata a lucrurilor. Nu va lasati pacaliti! Este foarte posibil sa existe persoane care tocmai asta urmaresc: sa va deruteze, sa va demoleze sistemul de gandire. Mai ales, nu luati decizii in plan financiar sau oficial, sub influenta celorlalti. Urmati-va, ca de obicei, instinctul, si veti avea numai de castigat.



Sagetator

Astrele spun ca astazi trebuie sa fie o zi distractiva, plina de veselie. Si orice fel de distractie este binevenita. Puteti sa iesiti cu copii in parcul de distractii sau la un film sau, pur si simplu, sa va jucati cu ei in gradina casei. Spre seara puteti trece la altfel de jocuri, ceva mai incitante, cu partenerul de viata. Astazi aveti o doza ceva mai crescuta de energie si chiar un strop de nebunie si trebuie sa le consumati cumva. Nu va implicati insa in competitii serioase, fiindca nu stiti deloc sa pierdeti si va veti strica, cu siguranta, buna dispozitie. Limitati-va doar la distractie pura, care sa va anime si sa va ridice moralul cat mai sus posibil.



Capricorn

Poate ca ar fi bine ca astazi sa faceti ceva mai diferit decat restul lumii, sa incercati sa iesiti cu ceva in evidenta. Sunteti creativi din fire, iar cateva noi idei sau puncte de vedere v-ar putea aduce o promovare sau un loc de munca mai bun. Sau poate va gasiti o ocupatie care sa va ofere un plus financiar la venituri. Oricum, idea este sa va faceti remarcati. In bine, evident! Nu faceti nimic pentru a provoca in mod deliberat pe cineva, deoarece ar putea iesi urat de tot; v-ati procopsi cu o serie de probleme de care chiar nu aveti nevoie. Incercati sa va ponderati temperamentul, exaltat cumva de contextul astral; daca veti actiona calm si diplomatic, nici o situatie tensionata nu va avea sanse sa degenereze.



Varsator

Astazi este o zi romantica pentru voi, in care pasiunile pot rabufni cand va asteptati mai putin, asa ca profitati de ea. Poate apare in peisaj o mai veche dragoste. Chiar daca nu sunteti sigur de cum veti fi intampinati, nu strica sa incercati sa reinnodati o veche si incitanta pasiune. Sau poate va invitati partenerul de viata la o iesire ca pe vremuri. Sunt momente in care trecutul se imbina cu prezentul si lucrurile bune trebuie fructificate. Din pacate, in ceea ce priveste relatiile lucrative, lucrurile nu stau prea bine. Se pare ca sunteti pe alta lungime de unda fata de colaboratori, orice actiune fiind ingreunata din acest considerent.



Pesti

Astazi tehnologia este cea care va scoate din minti. Pare o conspiratie in care masinariile menite sa va faca viata mai usoara pur si simplu nu vor sa mai fuctioneze. Computerul se inchide din senin, inainte ca dvs sa fi salvat documentul la cre lucrati, conexiunea la reteaua telefonica nu mai merge. Si totusi, pe alte canale, informatia curge incontinuu si nu aveti nici o posibilitate sa o prelucrati la modul folositor. In aceste conditii, ar fi bine ca in aceasta zi sa incercati sa faceti abstractie de ce se intampla in jur si sa luati o pauza, oricat de scurta, pentru a face ceva care sa va faca realmente fericiti. Sansele sunt mari sa apara o schimbare surprinzatoare, care sa va transforme radical viata.