Ce spun astrele azi, 6 septembrie

Berbec

Astazi sunteti increzatori in propriile forte si s-ar putea ca cei din jur sa fie impresionati nu numai de ceea ce puteti face, ci si de atitudinea pe care o afisati. Nu va faceti griji daca nu sunteti siguri de directia perfecta pentru viata voastra, deoarece aceste decizii nu se iau pe loc; trebuie sa ganditi bine lucrurile, dar si sa va consultati cu celelalte persoane importante din viata voastra! Este posibil ca cineva drag sa va ghideze in aceasta privinta si sa va ofere niste sfaturi, ceea ce ar putea sa va linisteasca. Sunteti mereu grabiti si gata sa treceti la urmatorul proiect, insa acest lucru ar putea duce la foarte multe greseli in munca voastra. Nu uitati sa verificati totul de doua ori!



Taur

Atunci cand va asumati lucrurile pe care le faceti, ar trebui sa includeti si greselile, dar si succesul! Nu va ascundeti atunci cand o decizie luata de voi reuseste sa duca proiectul la bun sfarsit, cu rezultate foarte bune; acesta este un moment in care sa va evidentiati. Este posibil sa apara tensiune intre voi si un prieten, insa nu ar trebui sa lasati acest lucru sa va afecteze relatia. Atata timp cat reusiti sa purtati o discutie si sa ajungeti la un compromis, nu ar trebui sa existe probleme. Tindeti sa renuntati atunci cand ceva devine prea dificil sau va ocupa din timpul liber, insa daca reusiti sa duceti macar un lucru la capat, celelalte vor urma.



Gemeni

Sunteti prieteni de nadejde, iar cei dragi stiu deja acest lucru. Totusi, se poate intampla ca un eveniment din viata voastra sau o problema cu care va confruntati sa nu va permita sa fiti alaturi de cineva, ceea ce nu ar trebui sa ajunga sa defineasca relatia dintre voi! Se anunta o perioada plina de surprize si rezultate neasteptate, dar voi veti reusi sa le faceti fata cu usurinta. S-ar putea ca in ultima vreme sa va fi neglijat sanatatea, sau cel putin sa nu fi fost atenti la consumul de vitamine. Pentru a remedia aceasta situatie, optati pentru o dieta cat mai variata sau chiar pentru un supliment alimentar.



Rac

Incercati sa va impartiti mai bine timpul si veti observa cum numarul de evenimente la care trebuie sa fiti prezenti nu pare la fel de coplesitor. S-ar putea ca cineva din familie sa apeleze la voi pentru o a doua parere; nu uitati sa ramaneti in continuare discreti cu privire la aceasta problema si sa incercati sa oferiti o parere obiectiva! Veti fi tentati sa aflati ultimele noutati din viata celor din jur, dar in aceasta perioada, ar trebui sa stati cat mai departe de barfe si de conflicte. S-ar putea ca astazi sa gasiti un sprijin in cineva de la locul de munca, iar urmatorul vostru proiect ar putea fi dezvoltat impreuna cu aceasta persoana.



Leu

Prioritizarea sarcinilor de la locul de munca este o adevarata provocare pentru voi, iar singurul mod prin care puteti rezolva aceasta dilema este sa petreceti putin timp organizandu-va timpul. Timpul petrecut impreuna cu familia este foarte important pentru voi, insa este la fel de important sa va puteti bucura de propria companie. Astazi ar trebui sa optati pentru o seara petrecuta acasa, cu filmul preferat – iar maine veti fi mult mai plini de energie si veti fi dornici sa iesiti in oras cu grupul de prieteni sau cu persoane de la locul de munca. Aveti insa grija la buget, deoarece v-ati facut de cap in ultima vreme!



Fecioara

Desi ati prefera sa va petreceti vacanta cu cat mai putine persoane posibil, s-ar putea ca planurile voastre sa fi ajuns deja la urechile celorlalti si sa aveti companie. Acest lucru inseamna ca o calatorie scurta si linistita s-ar putea transforma intr-un adevarat eveniment! Fiti foarte atenti la fructele si legumele pe care le consumati si asigurati-va ca acestea au fost spalate. Organismul vostru va fi vulnerabil in aceste zile. Incercati sa nu va imaginati cel mai intunecat scenariu posibil pentru fiecare proiect de care sunteti responsabili. Veti primi ajutorul de care aveti nevoie din partea colegilor de la locul de munca.



Balanta

Daca lucrati intr-un mediu periculos sau care necesita multa atentie, va trebui sa fiti cat se poate de prudenti astazi – veti fi predispusi micilor accidente. Ati putea sa gasiti o modalitate prin care puteti imbina putinul vostru timp liber cu activitatile copiiilor; va deveni chiar imperativ necesar, la acest moment. Chiar daca nu va implicati direct, incercati sa le aratati celor mici ca sunteti interesati de ceea ce ii pasioneaza. Bugetul vostru arata foarte bine in ultima perioada, deci tineti-o tot asa! Desi nu sunteti intocmai dornici sa comunicati cu clientii, s-ar putea ca un anumit apel sa va ocupe intreaga zi!



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa aveti parte de putin ghinion dimineata, insa situatia se va remedia pe parcursul zilei. Este posibil ca astrele sa va testeze rabdarea, asa ca evitati sa va lasati agitati de orice si fiti cat se poate de prudenti. Desi va bucurati de putin timp liber, s-ar putea ca un prieten sa insiste asupra unei intalniri, ceea ce va va strica planurile. Ar trebui sa fiti mai indulgenti cu propria persoana, deoarece va permiteti un rasfat din cand in cand. Din punct de vedere al sanatatii, s-ar putea ca in aceste zile sa va simtiti picioarele grele. Incercati sa mentineti picioarele pe o pozitie mai ridicata decat inima voastra atunci cand dormiti.



Sagetator

Daca va simtiti agitati si fara directie, incercati sa faceti ordine intr-o camera sau macar in unul din sertarele de la birou. O astfel de ocupatie se poate dovedi a fi de-a dreptul terapeutica, iar voi veti reusi sa petreceti timpul in liniste, insa facand ceva productiv. Chiar daca actionati fara sa va consultati cu partenerul, s-ar putea ca acesta sa nu fie prea suparat atunci cand decizia voastra se dovedeste a fi corecta. Oricum, ar trebui sa evitati acest lucru si sa comunicati mai bine! S-ar putea ca in curand sa puteti vedea un profit de pe urma unei investitii mai vechi, care va va prinde excelent in contextul zilei de astazi.



Capricorn

S-ar putea ca in aceasta perioada sa ajungeti la concluzii importante in ceea ce priveste relatia cu grupul de prieteni. Daca nu sunteti fericiti cu oamenii cu care v-ati inconjurat, nu ar trebui sa va complaceti in aceasta situatie. Desi v-ati facut toate planurile de vacanta, mereu apare cate o problema pe care nu ati fi putut sa o anticipati. De aceea, cel mai bine este sa aveti un plan care permite cat mai multa flexibilitate. Veti fi plini de energie si optimism astazi, iar cei dragi vor fi inspirati de atitudinea voastra. Ar trebui sa va hidratati in fiecare zi, mult mai bine decat o faceti de obicei; anumite disconforturi pot deriva din deshidratare.



Varsator

Astazi veti fi morocanosi si greu de abordat, ceea ce ii va determina pe cei din jur sa stea departe de voi. Este posibil ca o problema de sanatate sa se intoarca, ceea ce ar putea sa va frustreze. Incercati sa schimbati tratamentul sau sa fiti mai atenti atunci cand il urmati! Ar trebui sa alegeti un hobby care va poate relaxa, insa fara sa ocupe prea mult timp sau sa va oblige sa va deplasati. Cel mai potrivit ar fi un hobby pe care il puteti lua cu voi, cum ar fi brodatul! Daca va doriti sa imbunatatiti aspectul pielii voastre, s-ar putea ca secretul sa fie chiar in dieta voastra! Cel mai important este sa aveti grija la consumul de zahar.



Pesti

Ar trebui sa va obisnuiti sa va tratati corpul mai bine, insa nu doar printr-o dieta! Asigurati-va ca dormiti cele opt ore recomandate, ca va alimentati la orele potrivite, cu alimente sanatoase, si ca atunci cand sunteti nevoiti sa depuneti un efort mare, ati luat toate masurile de siguranta. S-ar putea ca relatia cu partenerul sa fi atins un punct in care nu sunteti siguri ce urmeaza; incercati sa lasati lucrurile sa decurga de la sine si nu va faceti griji! Este posibil sa va confruntati cu o problema de comunicare la locul de munca, asa ca asigurati-va ca sunteti cat mai specifici in cerintele voastre; daca vor exista neclaritati, este recomandabil sa nu le lasati sa persiste.