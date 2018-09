Satul Țânțăreni, Telenești, se va dezvolta cu sprijinul unei localități din România

Ardelenii şi moldovenii şi-au dat mâna la Ţânţăreni, raionul Teleneşti, în ziua când localitatea a împlinit 218 ani de la prima atestare documentară. O delegaţie din comuna Sânmihaiu de Câmpie din Judeţul Bistriţa-Năsăud a vizitat Republica Moldova pentru a cunoaşte comunitatea cu care sunt înfrăţiţi. În urma vizitei, Primăria Sânmihaiu de Câmpie va contribui la instalarea iluminatului public, reparaţia sălii de sport a gimnaziului şi reabilitarea monumentului dedicat eroilor celor două războaie mondiale.





„Am venit cu gânduri bune, cu idei bune, cu lucruri ce sunt sigur că o să ne unească. Vrem să vă ajutăm din punct de vedere economic, vrem să vă ajutăm din punct de vedere cultural, fiindcă aveţi aceiaşi cultură ca noi, aceeaşi tradiţie, aceeaşi credinţă”, a spus Ioan Mate, primarul comunei Sânmihaiu de Câmpie.

„La rândul nostru, noi am fost în comuna Sânmihaiu de Câmpie, am fost cu ansamblul folcloric din localitate, unde ne-au primit bine. Am făcut înfrăţirea, vrem să facem proiecte comune, să accesăm proiecte europene, în gazificare, în iluminatul stradal, în gimnaziul şcolar şi alte proiecte pe care le-om putea implementa”, a declarat Dumitru Stoica, primarul din Ţânţăreni.

„Am găsit o atmosferă prietenoasă, oameni cu experienţă bogată în spate, am găsit o şcoală şi o grădiniţă foarte întreţinută. Ca plan de colaborare şi viitor, mi-am propus alături de colegii din Sânmihaiu de Câmpie să schimbăm exemple de bune practici, să facem proiecte împreună şi de ce nu, să creştem copii din aceste două comunităţi într-o armonie şi într-un spirit educativ”, a specificat Ana Moldovan, profesoară din comunei Sânmihaiu de Câmpie.

Potrivit legii administraţiei publice din România, primăriile pot finanţa din bugetul local alte comunităţi dacă au oficializate acorduri de colaborare. Sânmihaiu de Câmpie şi Ţânţăreni s-au înfrăţit în luna iulie 2018.