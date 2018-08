Ce spun astrele azi, 31 august

Berbec

Daca ati fost foarte harnici zilele trecute, va permiteti astazi sa va mai luati putin gandul de la munca si sa va mai ganditi si la distractie. Nici nu este un moment prea propice sa incepeti alte planuri, mai ales daca sunt planuri pe termen mediu sau lung; concentrati-va sa finalizati ceea ce aveti in lucru. Va confruntati si cu ceva lipsa de energie, asa ca poate ar fi bine sa plecati ceva mai repede de la munca astazi, sa va odihniti si sa va reincarcati bateriile. Puteti sa va confruntati cu ceva disconfort abdominal, mai ales daca nu prea tineti cont ce mancati, cat mancati si la ce ore. Este bine sa va organizati din acest punct de vedere, pentru a nu va imbolnavi.



Taur

Ziua este absolut perfecta pentru noi inceputuri, pentru a privi cu incredere spre viitor. Binenteles, nu renuntati la precautie, care este necesara in orice imprejurare. Insa nu ar strica sa va incercati ceva mai mult ca de obicei curajul si ... norocul; astrele va sustin in astfel de demersuri, iar posibilitatea ca acestea sa fie incununate de succes este destul de mare. Mai mult decat atat, mizati pe onestitate. Orice lucru necinstit la care va veti gandi astazi, indiferent cat de minor ar fi el, nu va avea sanse de succes, iar voi insiva veti avea destul de multe de pierdut de pe urma lui. Mai ales in relatia cu cei dragi, este foarte important sa fiti deschisi si sinceri.



Gemeni

Nu va programati lucruri prea importante pentru ziua de astazi, fiindca sansele de succes sunt minime; din pacate, contextul astral nu va este favorabil pentru a pune in aplicare proiecte majore. Doar foarte putine din miscarile tactice pe care le veti pune in practica, vor da rezultatele scontate, ba poate si mai rau decat atat. Singurul avantaj pe care-l puteti obtine, tine de modul in care puteti influenta, prin aceste actiuni, cursul evenimentelor. Inainte de a va angaja in noi proiecte, ingrijiti-va de propria stare mentala. Daca nu sunteti in forma, mai bine optati pentru repaos astazi, pentru ca maine sa puteti reveni cu forte proaspete.



Rac

Se pare ca norocul va surade astazi. Daca veti urmari cu atentie cursul evenimentelor si veti actiona la momentul oportun si in forma potrivita, cu siguranta restul lumii va ramane sa se minuneze de norocul care a dat peste voi. Nu luati in considerare toate zvonurile pe care le auziti pe parcursul zilei. Cu siguranta, veti starni invidii si unele dintre informatiile raspandite pot avea tocmai scopul de va dezorienta. In familie, ascultati ce vi se spune; este important sa acordati atentia necesara, mai ales atunci cand vi se spune, in mod explicit, ca acea chestiune pusa in disuctie este importanta pentru persoana apropiata voua.



Leu

Bunastarea voastra depinde de modul in care veti sti sa fructificati ocaziile care va apar in cale, a actiona la momentul potrivt popate deveni esential, in anumite contexte ale zilei de astazi. Aveti posibilitatea unor castiguri destul de frumusele, daca sunteti atenti la ceea ce se intampla si reactionati asa cum trebuie. Incercati sa va adunati gandurile, sa puneti deoparte preocuparile personale, pentru a va gandi la ele mai tarziu, daca va mai fi cazul; concentrati-va la momentul prezent, daca vreti sa va atingeti obiectivele stabilite. Daca sunteti distrati, cu siguranta nu veti scapa de a face greseli. Si, stiti foarte bine, greselile au consecinte!



Fecioara

Se poate ca planurile strategice pe care vi le-ati facut sa se realizeze cat ai clipi, asta daca ati avea foarte, foarte mult noroc. Daca nu, trebuie sa depuneti ceva efort pentru a le duce la bun sfarsit, dar, important este ca sunt sanse mari de reusita. In privinta sentimentelor, sunteti putin confuzi si asta va deruteaza nu doar pe voi, ci si pe cei din jur. Transmiteti semnale amestecate, cand pozitive, cand negative, asa incat este posibil ca multi dintre cei apropiati sa va cam evite o vreme, pana va reveniti la normal. Relatia cu un membru mai in varsta al familiei se poate complica mai mult decat v-ati fi asteptat, din cauza unor divergente de opinie evidente.



Balanta

Este o zi propice pentru a va concentra pe familie, dar si pe restantele din zilele trecute. Puteti sa faceti un efort, sa va concentrati asupra treburilor ramase, pentru a le finaliza cat mai rapid posibil, pentru ca apoi sa aveti mai mult timp pentru a-l petrece cu familia. Chiar daca exista unele chestiuni domestice care trebuie rezolvate neaparat, puteti lucra impreuna cu membrii familiei, astfel incat sa faceti si ceea ce trebuie facut si sa petrecti si timp impreuna; n-o fi un ideal acesta, insa e mai bine decat nimic. Relatiile profesionale sunt dezavantajate astazi, asa incat va fi nevoie de abilitate si rabdare, pentru a nu tulbura un anumit echilibru care v-ar putea avantaja.



Scorpion

Desi nu se recomanda alergatul “dupa mai multi iepuri” deodata, s-ar putea ca astazi sa fie o zi in care este chiar indicat sa incepeti sa actionati pe mai multe directii, in functie si de ceea ce aveti pe oridinea de zi. Aveti multa energie si inspiratie pe care trebuie sa le consumati cumva; de ce nu, intr-o forma cat mai productiva? Exista si un mare avantaj, daca reusiti sa obtineti succesele scontate. Reputatia voastra va avea foarte mult de castigat si veti intrece considerabil pe oricare dintre competitori. Este o zi in care circumstantele favorizeaza un parcurs excelent si, daca va veti da putin silinta, nu aveti cum sa esuati in demersurile zilei.



Sagetator

Din pacate, s-au adunat cam multe lucruri pe capul vostru si s-ar putea sa va cuprinda panica. Este gresit sa va lasati prada disperarii. Organizati-va, prioritizati si faceti intai ceea ce este important. Apoi, daca mai aveti timp, faceti si restul. Daca nu, lasati pe a doua zi sa terminati totul. Veti vedea ca, de cele mai multe ori, daca va organizati cum trebuie, veti reusi sa finalizati tot ceea ce v-ati propus, ba chiar uneori veti fi suprinsi ca va mai ramane si timp liber. Astfel scapati si de stres si va cresteti eficienta muncii. S-ar putea sa veti ceva probleme cu una dintre persoanele foarte apropiate. Tratati totul cu diplomatie si faceti in asa fel incat sa nu va lasati folositi.



Capricorn

Munca in echipa s-ar putea dovedi extrem de profitabila astazi, binenteles daca si colaborarea intre membri va fi organizata asa cum trebuie. Este important sa va concentrati cu multa atentie asupra a ceea ce faceti, pentru a obtine rezultate maxime. Aveti sansa sa va remarcati si, poate, chiar sa obtineti ceva beneficii mai substantiale decat ati convenit initial. Problemele aparute in plan sentimental isi pot pune amprenta asupra modului in care ganditi si actionati; cu siguranta ca mental, veti fi estul de preocupati astazi, din acest punct de vedere. Este bine sa clarificati aceste probleme inainte de a va implica in chestiuni mai dificile.



Varsator

Daca sunteti pusi in situatia de a va asuma riscuri ceva mai mari, astazi este o zi in care s-ar putea sa aveti succes in astfel de cazuri. Trebuie insa sa renuntati la conservatorisme, trebuie sa fiti flexibili, sa va puneti mai mult in valoare latura progresista, creativitatea. Fiti rabdatori fata de apropiati, indiferent de problemele pe care le aduc in atentia oastra. Analizati bine orice astfel de chestiune si acordati importanta persoanei care v-o expune. Nu este intelept sa tratati pe nimeni cu indiferenta, mai ales daca este vorba de ceva important pentru persoana respectiva. In plan profesional, unii sefi s-ar putea sa fie oarecum susceptibili fata de activitatea voastra; se prea poate sa trebuiasca sa va dovediti, o data in plus, competentele.



Pesti

Este o zi favorabila pentru a face sport, pentru miscare, pentru a va destinde si a va ridica moralul; mai ales daca ati avut zile mai dificile anterior, nu ezitati sa iesiti in aer liber pentru a va stimula productia de endorfine. Va veti simti cu-adevarat revigorati. Puteti sa faceti acest lucru in compania unor prieteni, a familiei, a unor persoane care va fac sa va simtiti bine si care au, de obicei, o influenta benefica asupra starii sale de spirit. Indepartati influentele negative pentru ca succesul sa fie deplin. Profesional, sansele de a obtine rezultate satisfacatoare sunt destul de mici; vi se vor pune destule bete-n roate, mai ales daca si voi, in trecut, ati apelat la astfel de tactici.