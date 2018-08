Ce spun astrele azi, 28 august

Berbec

Este imposibil sa apara dificultati in viata voastra in aceasta zi. Totusi, se pare ca nu puteti sa va bucurati asa cum trebuie de acest fapt. Mai ales daca apar neintelegeri generate de lipsa de comunicare intre dumneavoastra si cei apropiati. Veti fi pusi in situatia de a infrunta momente tensionate, pe care insa le puteti evita usor, remediind problema prin eficientizarea comunicarii. Aveti nevoie de ceva mai mult divertsment in viata voastra, fiindca rutina va omoara si nu mai puteti face lucrurile mecanic,ca un robot. Asa ca, mobilizati-va in aceasta directie si gasiti modalitati prin care sa iesiti din monotonie.



Taur

Se pare ca o serie de lucruri au sansa de a se linisti, de a se aseza asa cum trebuie fara prea mare efort din partea dumneavoastra. Este un lucru bun, mai ales daca ati avut momente mai dificile in zilele anterioare. Viata profesionala va va aduce in fata mai multor provocari; iar cea mai mare provocare va fi sa faceti alegerea corecta, de care dintre ele sa va ocupati, astfel incat socotelile sa va iasa cel mai bine. Faceti ceva care sa va lumineze viata sentimentala, care sa va ajute sa va consolidati relatia cu cei apropiati. Un gest spontan, care stiti ca place este oricand binevenit, mai ales daca celui care ii este adresat adora surprizele.



Gemeni

Daca sunteti inca in cautarea perfectiunii, ar trebui sa stiti ca sunt sanse minime sa gasiti ceva absolut perfect in lumea asta. Pentru toate exista bune si rele, fata si reversul medaliei. Daca ar fi sa ne referim la domeniul sentimental, cautarea partenerului ideal s-ar putea sa nu va aduca decat o splendida izolare. Daca va doriti partenerul de lucru perfect, s-ar putea sa indepliniti multa vreme, de-acum incolo, sarcinile de serviciu, de unul singur. Asa ca, lasati-o mai moale cu perfectiunea, caci, hai sa fim seriosi, nici voi nu sunteti perfect. Gasiti pe cineva real, care sa fie cat mai apropiat de ceea ce va doriti. Acordati-va si o anumita marja in cautarile voastre!



Rac

Va veti descurca mult mai bine astazi daca veti lucra alaturi de un partener sau chiar mai multi si nu pe cont propriu, singuri. Mai ales daca aveti mai multe lucruri de finalizat, gasiti persoane de incredere si care stiu ce fac, care sa va sprijine in ceea ce aveti de facut. Circumstantele sunt favorabile succesului, aveti toate sansele sa obtineti rezultate satisfacatoare, daca lucrati in echipa. Gasiti-va timp sa va bucurati si de acel ceva care va face mare placere, bucurati-va de viata, de prieteni, faceti planuri de viitor. Profitati de momentele frumoase pentru a merge inainte cu entuziasm, dar si pentru a va reface psihic.



Leu

Azi s-ar putea sa aveti parte de ceva castiguri surprinzatoare. Nu este vorba neaparat de bani, desi nu e exclus sa fie vorba si de o anumita suma care sa va intregeasca veniturile. Se poate insa sa castigati o relatie profitabila, care sa va aduca beneficii pe viitor sau ceva abilitati ori informatii de mare ajutor in activitate. Putina spontaneitate nu ar avea de ce sa strice. Toata lumea va repereaza ca fiind personalitati putin cam rigide, asa ca are fi un bun moment sa aratati tuturor ca nu sunteti deloc asa. Binenteles, nu este vorba de a face ceva nesabuit sau prostesc, ci doar o modalitate de a arata ca puteti fi si altfel si ca puteti surprinde. S-ar putea sa aveti o priza nesperata la public si sa va imbogatiti reteaua de socializare.



Fecioara

Deja este mult mai bine, afisati o atitudine mult mai placuta decat ieri, ceea ce va atrage admiratie din partea celor din jur si mult mai multe castiguri. Nimanui nu-i place sa fie in preajma celor care-si plang de mila. Este greu de ghicit de unde vine sarmul vostru – dintr-un aspect impecabil, plin de bun gust sau din maierele deosebite. In orice caz, este un atu deloc de neglijat, care va poate aduce multe beneficii, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Atentie la starea de sanatate! S-ar putea sa raciti putin sau sa va treziti cu ceva disconfort digestiv. Oricum, daca vedeti ca lucurile se acutizeaza, nu ezitati sa va adresati medicului.



Scorpion

Daca ati adunat prea mult stres ieri, cautati astazi o modalitate de a va destinde, de a va reveni la starea de normalitate. Daca dimineata va este ocupata, macar in a doua parte a zilei, faceti in asa fel incat sa gasiti putina liniste si relaxare undeva. Cautati o activitate care va face placere sau, pur si simplu, stati in liniste si odihniti-va. Aveti nevoie de forte proaspete, pentru ca este putin probabil sa puteti continua, in forma in care va gasiti dupa ziua de ieri. Nu va hazardati in nici un fel de intreprindere riscanta, pentru ca sansele de a obtine beneficii sunt minime. Ba chiar este posibil sa inregistrati pierderi deloc de neglijat.



Sagetator

Sunteti oricum numai modesti nu astazi. Incercati sa faceti tot felul de artificii pentru a va demontra competenta sau alt fel de calitati si pentru a atrage atentia asupra dumneavoastra, insa este posibil sa nu fi ales cea mai buna varianta. Chiar daca tanjiti dupa mai mult respect din partea celorlalti, mai multa recunoastere, mai multa atentie, "scopul nu scuza mijloacele". Daca va folositi numai de grandomanie s-ar putea ca totul sa se intoarca impotriva dumneavoastra. Daca nu posedati, intr-adevar, calitatile cu care va laudati atat, mai bine stati in banca voastra, caci veti iesi mult mai castigati.



Capricorn

Buna dispozitie se va pastra pe tot parcursul zilei, pentru ca veti avea parte de numeroase momente pozitive care vor contribui la mentinerea acestei stari de spirit. Poate veti reusi sa obtineti rezultate spectaculoase in unul dintre proiectele la care lucrati. Sau poate intalniti acea persoana care ar putea sa va capteze atentia si admiratia. Sau, pentru cei aflati deja intr-o relatie, poate partenerul decide sa va faca o supriza placuta, la care sperati de mai multa vreme. In aceasta lumina pozitiva, aveti sansa de a realiza multe lucruri importante si bune pentru viitorul vostru. Important este sa fiti pe faza si sa nu pierdeti momentul potrivit.



Varsator

Este o zi in care va veti confrunta cu numeroase schimbari. S-ar putea ca planuri de mult stabilite sa fie total date peste cap astazi. Se poate ca o calatorie pe care ati planificat-o de mai multa vreme sa se anuleze, ceea ce va va enerva de-a dreptul, avand in vedere ca v-ati facut iluzii. Sau poate vreun proiect de perspectiva, la munca, isi schimba total coordonatele. Orice ar fi, pregatiti-va pentru o zi plina de suprize. Incercati sa va mentineti in forma buna relatiile, mai ales daca sunt unele valoroase. In conditiile in care unele lucruri se schimba aproape radical, este nevoie sa aveti niste "ancore" pe care sa va puteti baza.



Pesti

Sunteti predispusi a avea parte de multe lucruri neasteptate, multe dintre ele, destul de deranjante, pe care cu greu le veti putea accepta. Daca veti merge la cumparaturi, sunt sanse maxime sa achizitionati tot felul de lucruri care nu va sunt necesare, deci veti cheltui mai mult decat v-ati propus, ceea ce nu este deloc intelept. Pe de alta parte, in plan sentimental, trebuie sa gasiti putere sa oferiti confort fizic si mental unei persoane apropiate, care are nevoie de asta. Chiar daca s-ar putea ca nici voi sa nu fiti in cea mai buna forma, veti fi pusi in postura de a nu putea refuza ajutorul solicitat. Mancati sanatos si la ore normale, pentru a nu fi predispusi la ingrasare!