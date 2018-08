Jenant! Îl critica pe Plahotniuc pentru că are pază, dar a venit cu bodyguard la propria manifestație politică. Este Maia Sandu, cea care se prezintă fecioara politicii

Maia Sandu a venit ieri și azi la propria manifestație politică păzită de gardă de corp înarmată. Acest fapt a fost scos la iveală de către bloggerul Eugen Luchianiuc. Într-o postare pe blogul său, Luchianiuc prezintă o poză în care bodyguardul liderului PAS apare cu o gentuță la piept în care se vede conturul unui pistol.



“Ieri scriam pe facebook că bodyguardul Maiei Sandu are pistol în gentuța pusă peste burtă. Eu sunt sigur că acolo era pistol, iar în acest screen e vizibilă partea de jos a acestuia”, scrie bloggerul.



Poliția a cerut anterior participanților la acțiune să nu aducă lucruri interzise, inclusiv arme de foc. În acest context, Luchianiuc atrage atenție că se putea ajunge ușor la provocări, soldate cu victime.



“Aveți grijă alături de cine stați la proteste, să nu ajungeți că omul de alături are pistol, și, în caz că vă atingeți de Maia, v-ar putea împușca nahren”, conchide, ironic, Luchianiuc.

Totodată, autorul se arată mulțumit că, în sfârșit, membrii PAS au recunoscut în public, prin atacuri la postarea sa de pe Facebook, faptul că Maia Sandu are pază de corp, ceea ce negau cu vehemență până acum.