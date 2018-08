Dispoziția Primarului Interimar al Chișinăului privind limitarea temporară a accesului publicului în anumite locuri publice este una tradițională, emisă în fiecare an, pentru buna desfășurare a Zilei Independenței.



"Dispoziția emisă este una de rutină, care se semnează în fiecare an și conține exact același text ca și în anii precedenți. În acest perimetru au loc evenimente oficiale, programate cu mult timp în urmă, iar administrația publică locală poartă răspundere directă în cazul apariției unor incidente violente, dacă nu se iau măsurile legale care se impun. În acest sens, am semnat dispoziția privind buna desfășurare a evenimentelor dedicate sărbătorii naționale, Ziua Independenței" a declarant primarul interimar Ruslan Codreanu.



Într-un comunicat de presă, municipalitate mai face apel ca subiectul să fie prezentat obiectiv și fără a ignora modul în care s-a acționat în fiecare an. “Autoritățile capitalei au obligația să asigure buna desfășurare a evenimentelor oficiale, programate din timp, cu atât mai mult că la acestea participă mai multe categorii de oficiali, inclusiv reprezentanți ai corpului diplomatic”, se conţine în comunicatul citat.



Amintim că, pentru buna desfășurare a sărbătorii naționale Ziua Independenței, au fost sistate întrunirile solicitate pentru ziua de 27 august, în perimetrul următoarelor străzi: - Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile Sfatul Țării și Al. Pușkin; - Str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, străzile între Mitropolit Dosoftei și București; - Str. București, între străzile Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni și Sfatul Țării; - Str. Al. Pușkin, între străzile Mitropolit Varlaam și 31 August, 1989; - Str. 31 August, 1989, între străzile Sfatul Țării și Al. Pușkin; - Str. Veronica Micle, între străzile Mitropolit G. Bănulescu Bodoni și Al. Pușkin; - Str. Maria Cebotari, între Mitropolit Dosoftei și București.