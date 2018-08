Ilan Șor în PMAN: Proiectele sociale vor continua; împreună vom construi o Moldovă puternică și înfloritoare

Proiectele sociale inițiate de președintele Partidului ȘOR, primarul de Orhei Ilan Șor vor continua și se vor dezvolta, a promis politicianul în fața a peste 10 mii de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale. Acesta a dat asigurări că va continua să lucreze în binele oamenilor, în pofida piedicilor pe care încearcă să le pună anumiți politicieni.



„Am venit să luptăm pentru proiectele noastre, să ajutăm oamenii. Astăzi, în țara noastră cineva vrea să ne închidă proiectele. Dar noi am făcut și vom continua să facem. Vor fi magazinerle sociale în continuare. Noi lucrăm pentru oameni și vom continua să o facem”!, a dat asigurări Ilan Șor.



Alături de el, pe scenă au urcat și reprezentanți ai Parlamentului European. Aceasta demonstrează că Europa susține activitatea Partidului ȘOR, a declarat liderul formațiunii. „Faptul că e un europarlament pe scenă demonstrează că Europa vede diferit procesele din țara noastră. Vede că noi ajutăm Moldova. Împreună vom construi o Moldovă puternică și înfloritoare. Promit că vom face pentru Moldova cum nimeni nu s-a așteptat”, a declarat Ilan Șor.



Iar una din anunțurile sale importante a fost că odată cu venirea la guvernare a Partidului ȘOR, prețurile în magazinele sociale vor scădea cu încă 20%. „În 27 de ani de independență doar noi am demonstrat că putem. Am construit, construim și vom continua. Suntem o forță și suntem invincibili!”, a declarat Ilan Șor.



Cei peste 10 mii de participanți l-au aplaudat îndelung pe Ilan Șor, scandând „Ilan, Moldova e cu tine!”.