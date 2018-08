Top 3 zodii lângă care nu te vei plictisi niciodată!

E minunat să ai lângă tine oameni care îți sunt alături în momentele mai dificile, dar și să te facă să râzi în hohote. Există câteva zodii care văd viața ca pe o provocare și care nu se dau în lături de la nimic. Dacă îi ai lângă tine, viața ta va fi una plină de emoție și de culoare. Nu ai cum să te plictisești lângă ei.



SĂGETATOR – Fără aventură, nu există viață!

Săgetatorul este născut pentru dragoste, independență și călatorii. El dorește să trăiască viața ca pe o continuă explorare, învățare și evoluție. Cunoașterea este infinită, așa că el are mereu ceva de aflat și de înțeles despre el, despre viață.

Mereu va găsi ceva bun de văzut în orice situație și în orice persoană. Acesta este un dar, deși de unii e privit ca o slăbiciune și o dovadă de naivitate. Săgetatorul contribuie relațiilor cu acest optimism, cu poftă de explorare și cu deschidere. O relație cu un Săgetator nu poate fi plictisitoare.



SCORPION – Totul sau nimic!

Scorpionul este capabil de o profunzime și de o intensitate cum nu găsim la niciun alt semn. Când se implică in ceva, fie că e o relație sau un proiect, o face până la capăt și nu lasă niciun teritoriu neexplorat.

Relația, colaborarea sau comunicarea cu un Scorpion nu este întotdeauna comodă, pentru că vor fi de confruntat multe emoții trăite la mare intensitate. Însă mereu poți fi sigur că va da tot ce poate mai valoros și mai bun din el.



LEU – Viața e o scenă!

Leul, oriunde apare, atrage atenția și se face ușor admirat, dar și invidiat. Semeț și distins, se comportă ca și cum viața e o scenă, iar el a primit rolul principal. Are încredere în el, stima de sine este crescută în general și asta îl face să obtină ușor ceea ce își dorește, uneori ca si cum i se cuvine.

Generos, deseori de o noblețe inegalabilă, oferă mult, e mereu acolo ca sursă de inspirație pentru alții și este cel mai de temut avocat al persoanei iubite și al celor dragi.