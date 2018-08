Iepurele, animal de companie excelent. Cum știi că e fericit și de ce nu trebuie să-l iei niciodată în brațe

Sociabili, prietenoși, dornici de afecțiune și de joacă, dar totodată timizi și fricoși, iepurii pot fi animalele perfecte de companie, dacă știi cum să îi îngrijești.



Iată câteva sfaturi de care ar fi bine să ții cont dacă îți propui să îți iei un iepuraș



Iepurii trăiesc până la zece ani și pot avea până la 30 de pui pe an. Dacă alimentaţia este una corectă, atunci viaţa animalului de companie poate fi prelungită cu 4-5 ani.



„Sistemul digestiv al iepurelui este foarte sensibil. Trebuie hrănit cu iarbă, lucernă, trifoi, grâu, ovăz, dar şi legume, cum ar fi castraveţii sau morcovii. Iepurele este cel mai fertil mamifer. Gestaţia durează doar o lună, iar o femelă poate să nască şi de şase ori de pe an. Practic un iepure poate avea 30 de pui în fiecare an. Iepurii sunt sensibili la boli, astfel că este obligatoriu ca cuşca să fie curăţată des, cam la două zile. De asemenea iepurii sunt animale curate şi se spală singuri, cum fac şi pisicile“, spune Ioan Cucer, medic veterinar, potrivit adevărul.ro.



Ideal ar fi să îi construiți căsuță cu un țarc în care să aibă de-ales între un loc întunecat, un tunel, o căsuță mai sus de nivelul solului și-o litieră într-un colț și poate din când în când o cutie cu nisip în care să se joace. Specialiștii din domeniul bunăstării animalelor ne recomandă să avem un țarc cu o înălțime de 75 de cm și suficient de mare încât să poată țopăi trei „pași”. Toate acestea chiar dacă iepurașul are multe ore din zi în care poate ieși prin casă. Iar în ceea ce privește litiera, vă sfătuim să folosiți așternuturi organice și naturale pe care să le schimbați des. În cazul în care aveți mai mulți iepurași în casă, recomandarea noastră este să aveți cel puțin atâtea litiere câți iepurași.



Trebuie să mai știți că iepurii rod mereu câte ceva și nu neapărat că le este foame, de aceea ar fi bine să ascundeți cablurile din casă.



Oricât de dragi ne sunt, ar fi bine să nu îi luam în brațe: "Iepurele este un animal de companie care are nevoie de atenţie. Îi place să îi vorbiţi de câteva ori pe zi şi chiar să îl mângâiaţi. Nu îl atingeţi însă la urechi, pentru că nu îi place şi s-ar putea să vă muşte. De asemenea iepurelui nu îi place să fie strâns în braţe. Dacă nu aveţi timp să vă ocupaţi de el, ar fi bine să cumpăraţi un al doilea iepure pentru a avea companie. Puteţi să vă daţi seama dacă un iepure este fericit atunci când sare şi îşi aruncă picioarele într-o parte. Dacă bate din lăbuţe este supărat sau încearcă să avertizeze asupra unui pericol“, mai spune medicul.



Lucruri mai puțin știute despre iepuri



- doarme cu ochii deschişi

- fuge în zig-zag atunci când vrea să își deruteze adversarul

- poate sări până la 3 metri lungime și atinge o viteză de 25-30 de km/oră

- dinții lor cresc în permanență

- are un unghi vizual de 360 de grade și poate poate vedea pericolul din toate părţile

- au mirosul dezvoltat; pe lângă receptorii de miros din bărbie, iepurii au acest simţ şi în zona inghinală şi a anusului