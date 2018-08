Expert IDIS Viitorul: În premieră, salariul mediu a trecut de 300 de euro pe lună

Salariul mediu pe economie a depășit, pentru prima dată, nivelul de 300 de euro pe lună. Despre acest lucru a scris pe Facebook expertul economic de la IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță.



”Creșterea nominală a salariului pana la 6370 lei/luna și aprecierea timp de un an a leului moldovenesc fata de euro cu 3,6% și-au spus cuvântul. Nivelul de 100 Euro/lunar l-am trecut în 2006 trimestrul II.



Nivelul de 200 Euro/lunar a fost cu peripeții. L-am trecut de 3 ori. Criza din 2007-2009 și apoi 2010 ne-a aruncat de fiecare dată înapoi. Dar definitiv am trecut acest nivel în 2012, trimestrul II.



După 6 ani, cu alte peripeții, am trecut și de nivelul de 300 Euro”, scrie expertul.