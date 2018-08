Amestecul natural care întărește firul de păr! Este ieftin și nevoie de doar câteva ingrediente

Căderea părului este o problemă de frumusețe frecventă în rândul femeilor. Acest lucru este cauzat de o alimentație nesănătoasă, lipsa vitaminei A din organism, stres sau folosirea frecventă a uscătorului și a altor produse destinate îngrijirii podoabei capilare.



Dacă ai părul degradat, subțire și cade din ce în ce mai mult, atunci e cazul să iei măsuri. Pentru a scăpa de această problemă, îți propunem un amestec natural, care întărește firul de păr. În plus, acesta ajută și la îmbunătățirea vederii.



Amestecul are la bază doar ingrediente naturale, este ieftin și ușor de preparat! Iată de ce ai nevoie:



100 de grame de ulei de in

două lămâi

500 de grame de miere

un cățel de usturoi



Mod de preparare:

Usturoiul se curăță și se pune în blender, alături de cele două lămâi, spălate bine. După ce obții o pastă omogenă, adaugă uleiul și mierea și amestecă din nou. Pune preparatul într-un borcan și păstrează-l în frigider.

Ia zilnic 3 lingurițe din acest preparat, cu o jumătate de oră înaintea fiecărei mese. Rezultatele vor apărea după câteva săptămâini.