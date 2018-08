Plahotniuc, despre declararea voluntară: Va permite și unor lideri ai opoziției să intre în legalitate

Legea privind declararea voluntară le va oferi posibilitatea chiar și liderilor opoziției să intre în legalitate. Unii dintre ei au case înscrise pe părinți sau rude, se ascund după diferite nume, iar acum au ocazia să intre în legalitate. Astfel a comentat Vlad Plahotniuc, liderul PDM, criticile unor politicieni din opoziție față de „mica reformă fiscală”, promovată de către democrați



Într-un interviu pentru agenția IPN, Plahotniuc a declarat că până și experții care s-au lansat în critici vehemente, precum că s-ar urmări legalizarea spălării banilor, nu au citit atent documentul.



„Vă asigur că nici acei experți nu au citit complet prevederile la etapa la care s-au expus, la fel cum nici alții care s-au pronunțat public nu au făcut-o. Și asta este trist, ieșim cu analize, fără ca măcar să fi citit ceea ce analizăm. Dacă ar fi citit documentul, ar fi constatat că este foarte clar descris mecanismul prin care politicienii care au fost la putere în perioada fraudei bancare nu au dreptul la această declarare voluntară, s-ar fi văzut cât de multe categorii nu au acest drept, tocmai pentru a preveni riscul menționat”, a spus Plahotniuc.



Politicianul precizează că declararea voluntară este o practică testată cu succes în multe țări cu democrații avansate, inclusiv în importante țări europene. Mai mult, Plahotniuc atrage atenția asupra momentelor din lege, care vor preveni legalizarea banilor de proveniență criminală.



„Vreau să menționez un aspect important al acestei reforme. Procedura se referă la banii dobândiți în general din neplata impozitelor (de exemplu, vânzarea unor bunuri, fără a fi declarat venitul), nu însă și la banii de proveniență criminală, inclusiv din corupție, traficare etc. Iar sursa veniturilor va fi declarată la Fisc. Pe scurt - niciun ban de proveniență dubioasă nu cade sub incidența declarării voluntare”, spune Plahontiuc.



Mai mult, liderul PDM a amintit și faptul că Procuratura a anunțat acum câteva luni că a identificat traseele banilor delapidați din sistemul bancar, sunt cunoscuți beneficiarii infracțiunii și schema transferurilor bănești.



„Acum Procuratura se ocupă de recuperarea deplină a acestor bani, inclusiv de peste hotarele țării. Prin urmare, banii proveniți din frauda bancară nu pot fi declarați în cadrul acestei reforme, ei nu pot fi supuși procedurilor de legitimare, fiindcă acest caz este parte a unui dosar penal complex, iar persoanele implicate în furt, inclusiv transferurile lor, se află sub monitorizare. Iar dacă cineva va încerca să-și legitimeze banii furați, el va fi identificat”, a declarat șeful democraților.



În același timp, Plahotniuc este convins că declararea voluntară va asigura un proces de curățare a economiei, de scoatere la suprafață a banilor din economia subterană, de declarare reală și corectă a imobilelor, ca să fie pus capăt practicii de declarare a caselor pe terțe persoane.



„Nu poți începe o reformă economică reală, fără să faci întâi curat în economia subterană, să scoți la suprafață ce este acolo și să-i reduci ponderea, care în acest moment este uriașă”, a conchis președintele PDM.