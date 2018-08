Portalul de investigații Zeppelin.md a publicat noi documente care confirmă că Fundația Open Dialog a plătit pentru deplasările la Bruxelles ale șefilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), fapt negat cu vehemență de PAS.



”Am așteptat reacții la investigația noastră despre legăturile politicienilor de la Chișinău cu Veaceslav Platon și Ludmila Kozlowska, expulzată din UE pentru legături cu serviciile speciale rusești. Am sperat că politicienii noștri s-au maturizat și europenizat. Dar, din păcate, ei mint în continuare... Din nou, preferăm să lăsăm probele să vorbească.



P.S. Întrebare pentru Maia și Andrei: În 2017, Fundația "Open Dialog" v-a achitat deplasările la Bruxelles sau nu?”, se menționează într-o postare pe pagina de Facebook a portalului.



În aceeași postare este prezentat un e-mail expediat președintelui PAS, Maia Sandu, liderului PPDA, Andrei Năstase, jurnalistei Natalia Morari, avocatului Anei Ursachi, cercetată penal pentru complicitate la omor și fostului șef de campanie al lui Năstase, Alexandru Machedon.



E-mailul conține invitații la o conferință organizată la Bruxelles de către FOD. Maia Sandu și Andrei Năstase au participat la eveniment în calitate de lideri ai partidelor pe care le conduc. Ieri, PAS a negat orice legătură cu ONG-ul condus de Ludmila Kozlowska. Într-o postare pe pagina oficială de pe Facebook a partidului se menționează că ”PAS nu are nicio legătură cu Ludmila Kozlowska și cu ONG-ul menționat. Am participat la o conferinţă organizată de acest ONG în Parlamentul European despre încălcarea drepturilor omului de către regimul de la Chișinău”.



Amintim că, potrivit unei investigații zeppelin.md, Fundația ”Open Dialog”, finanțată de oligarhul Mukhtar Ablyazov, condamnat în Kazahstan pentru delapidări și spălare de bani, are legături cu serviciile speciale rusești. Șefa ONG-ului, Ludmila Kozlowska, a fost declarată persona non-grata în Polonia și UE, fiind expulzată în Ucraina. Ea este acuzată de implicare în războiul hibrid al Kremlinului contra Occidentului, în special de activitate diversionistă împotriva Poloniei, Ucrainei și Republicii Moldova. Un grup de deputați PDM a cerut mai multor instituții ale statului să investigheze legăturile dintre Ludmila Kozlowska și liderii PAS și PPDA.



Parlamentarii s-au arătat îngrijorați de informațiile apărute în presa națională și internațională, conform cărora Ludmila Kozlowska și Fundația ”Open Dialog” ar fi desfăşurat activități de lobby pentru cetățeanul Veaceslav Platon, condamnat pentru crime financiare la Chișinău.





Fundația Open Dialog a plătit pentru deplasările la Bruxelles ale șefilor Partidului Acțiune și Solidaritat... by LibertyDreams'md on Scribd