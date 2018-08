Vlad Plahotniuc: „Am trăit din plin experiența de emigrant”. Ce l-a motivat pe liderul PD să plece din țară?

Plecase peste hotare să-și câștige bani pentru studii și întreținerea familiei. A muncit „la negru” și a reușit să trăiască din plin experința de emigrant. Este vorba de președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a vorbit despre fenomenul migrației într-un interviu acordat agenției IPN.



„Plecarea tinerilor la muncă peste hotare este un fenomen care afectează toate țările din regiune, nu doar Republica Moldova. Acest lucru nu depinde de partidul aflat la guvernare, dar se explică prin faptul că oamenii vor condiții normale de trai și activitate, ceea ce nu le-a fost asigurat în anii care s-au scurs de la proclamarea Independenței țării”, a menționat Plahotniuc.



Mai mult, politicianul a revenit în Moldova pentru a-și construi un viitor, deși mediul din țara noastră nu era unul dintre cele mai bune.



„Am revenit apoi în Moldova la studii și, concomitent cu învățătura, am început să mă implic și în afaceri. Deci, cunosc foarte bine experiența emigrantului, dar vreau să vă spun că eu nu am plecat din Republica Moldova din motiv că era un partid sau altul la guvernare, înțelegeam bine că o țară aflată în curs de dezvoltare trebuie să treacă printr-o perioadă îndelungată până să se îmbunătățească situația și să pot face ceva aici”, a povestit Plahotniuc.



Totodată, potrivit liderului PDM, cel mai simplu este „să spui că pleci din țară pentru că este nu știu ce partid la guvernare, însă dacă mâine ar veni un alt partid, oricum ai pleca, dacă asta este ceea ce vrei să faci până la urmă”.



„Republica Moldova nu este singurul stat din regiune în care s-au produs așa fenomene, analizați ce s-a întâmplat cu România în privința asta în perioada 1990-2010, de exemplu, ce s-a întâmplat cu Bulgaria, Ucraina, veți vedea că au avut fluxuri uriașe de plecări. România este stat membru al Uniunii Europene și tot are încă foarte mulți oameni plecați, chiar dacă situația s-a îmbunătățit substanțial”, continuă președintele PDM.



Acesta mai spune că este important să ajungem ca Republica Moldova să evolueze în așa fel încât moldovenii care au plecat să poată reveni acasă și să găsească aici locuri de muncă mai bine plătite, stabile, condiții mai bune de trai.



„Înțelegem că după ani de zile de crize politice, viteza cu care se fac schimbările este desigur afectată de pagubele produse de aceste crize și, cu toate acestea, iată că anul acesta au apărut primele semnale concrete că din punct de vedere economic Republica Moldova s-a pus pe drumul cel bun. Noi am trecut de punctul de turnură în balanța economică a statului și acum, după ani de pierderi sau stagnare, înregistrăm un progres sigur, remarcat și de partenerii noștri străini. Acest fapt ne dă speranțe și ne încurajează să muncim și mai mult”, s-a arătat optimist Plahotniuc.