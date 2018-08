Unul dintre protestatarii gazați la protestul din 10 august a murit! S-a deschis dosar penal

Un bărbat din Turnu Măgurele a decedat după ce a participat la protestul din 10 august. Ilie Gâzea avea 62 de ani și, cu câteva zile în urmă, a participat la protestul din Piața Victoriei, în cadrul căruia populația a fost gazată. Luni, acesta a decedat.



Unul dintre cei care l-au însoțit pe Gâzea la protest, vecin cu acesta, Costel Vai, ne-a povestit: „Am fost plecați pe 10 la București, am ajuns în Piața Victoriei în jur de ora 16.30. Am fost 10 sau 15 persoane din Turnu Măgurele. Toți am fost gazați, dar eu am fost un pic mai departe. I-a dat sângele pe nas instantaneu. La câteva zile după ce am ajuns acasă am auzit că pe Ilie l-a luat salvarea. Dar după ce a inhalat gaze el a vomat tot timpul și a avut hemoragie nazală. Acum am înțeles că a murit.”



Olimpia Culcea a fost și ea în Piața Victoriei cu Ilie Gâzea: „Există și filmare cu el acolo și avem martori că l-am dus la salvare. I-a dat sângele pe gură și pe nas, a leșinat, l-a luat SMURD-ul acolo. După ce i-a pus o soluție în nas el a plecat acasă cu unul dintre noi și din noaptea aceea e la spital. Acum e la morgă în Alexandria. Noi am întrebat mereu de el, dar din noaptea aceea e mereu la spital.”



Directorul Spitalului Județean din Alexandria, Alexandru Dobre, a declarat că momentan nu se poate face o conexiune directă între problemele de sănătate care au dus la moartea omului și gazarea din Piața Victoriei, dar că nimic nu este exclus: „Vom face un comunicat de presă și o să cerem un examen medico-legal. Am dat deja către poliție, având în vedere toate suspiciunile care sunt. Cam atât am să vă spun în momentul de față. A fost internat cu hemoragie digestivă și s-a internat pe data de 15, dar înțeleg că a venit prin transfer, dar nu a fost internat la Turnu. Probabil doar a fost văzut acolo. Nu știu dacă poate fi o legătură, dar se va face examenul medico-legal cu probe toxicologice și se va clarifica.”



S-a deschis un dosar penal



Poliţiştii şi procurorii din Teleorman au declanşat o anchetă şi au deschis un dosar de cercetare penală în cazul bărbatului de 62 de ani care a murit la Spitalul Judeţean din Alexandria şi despre care în spaţiul public au apărut informaţii că ar fi participat la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, după care ar fi suferit o puternică hemoragie nazală şi bucală.