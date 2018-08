Condimentul care protejează inima și alungă oboseala

Iubită datorită parfumului dulceag, vanilia este printre cele mai utilizate condimente la prepararea prăjiturilor, budincilor sau a băuturilor. Pe lângă gustul aromat, vanilia are efecte extraordinare asupra organismului.



Extractul de vanilie conține vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, calciu, magneziu, mangan, zinc, potasiu, fier etc. Vanilina conținută de vanilie este un antioxidant puternic care ajută în cazul bolilor cardiace rezultate în urma stresului. Așadar, vanilia protejează inima, dar reglează și metabolismul, alungă oboseala fizică și intelectuală, frica și stările depresive, este un stimulent al sistemului nervos.



Totodată, aceasta asigură o digestie ușoară, are efect analgezic, este benefică în cazul durerilor de stomac, cap, reumatism, mușchi, oferă protecție majoră împotriva oxidării proteinelor și peroxidării lipidelor, întărește sistemul imunitar, ajută la arderea caloriilor, favorizând astfel pierderea în greutate.



Mai mult decât atât, extractul de vanilie are efecte benefice și împotriva bolilor canceroase.



Cum se folosește păstaia de vanilie

Păstaia cuprinde mii de semințe mici, negre, care vor da preparatelor aroma delicată de vanilie. Cum o folosești? Păstaia se taie pe lungile, apoi se răzuie pulpa cu ajutorul unui cutit.







Nu le arunca după ce le-ai folosit!

Păstaia rămasă după ce i-ai luat tot miezul nu trebuie aruncată. Poate fi folosită pentru alte preparate delicioase sau ingrediente aromate de care ai nevoie.

Usuc-o şi amestec-o cu zahăr într-un blender sau usucă seminţele de vanilie separat, apoi adaugă-le într-un borcănel de zahăr, pe care îl poți folosi la prăjituri sau în cafea. O poți pune și direct în ibric atunci când fierbi cafeaua.

Poți pune păstaia folosită în lichidul în care urmează să pui pere, gutui, mere sau alte fructe preferate. Iar lichdul gros ca un sirop care ramane în urma poate fi păstrat pentru a aroma ceaiuri sau pentru a fi turnat peste inghețată.

Dacă ai săruri de baie care și-au pierdut mirosul sau vrei să le adaugi arome noi, pune o păstaie de vanilie folosită în recipientul în care le tii. Aromele de vanilie au efect calmant.