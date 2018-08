Ce spun astrele azi, 20 august

Berbec

Nimic nu sta in calea planurilor voastre strategice, dar, din pacate, nu inregistrati succese notabile. Cu siguranta exista o problema cu unul sau mai multi dintre factorii care contribuie la finalizarea cu succes, ceva nu functioneaza asa cum ar trebui. Dupa ce ca depuneti destule eforturi pentru activitatea in sine, acum trebui sa mai pierdeti timp si energie cautand ce nu merge asa cum ar trebui. Totusi, este necesar sa faceti o analiza a ceea ce se intampla si sa vedeti ce ar trebui facut pentru ca lucrurile sa revina la normal. La nivel de socializare si relationare se pare ca lucrurile merg destul de bine, asa ca, mai mult ca sigur, problemele cu care va confruntati nu apar din cauza lipsei de comunicare.



Taur

Este destul de clar ca nu va mai puteti implica si in alte activitati. Sunteti la limita cu timpul, asa ca nu va incarcati peste puteri; nici fizic nu veti putea face fata cerintelor care vi se pun inainte de aglomerarea de treburi. Aveti nevoie de calm pentru a realiza sarcinile deja existente, iar o supraincarcare nu va va aduce decat complicatii, fizice si psihice; stresul va poate afecta inclusiv din punct de vedere fizic, ingreunandu-va serios activitatea. Aveti grija sa luati lucrurile in ordinea prioritatilor. Nu va doriti ca, dupa o zi istovitoare de munca, sa va treziti ca ati ramas pe cap cu chestiuni de importanta capitala, inca nerezolvate.



Gemeni

Astazi aveti viziune, faceti planuri si va place sa discutati aceste planuri cu cineva care impartaseste modul vostru de a vedea lucrurile. Daca ajungeti la un rezultat care sa va satisfaca, s-ar putea sa si puneti la punct planul de actiune. Poate fi ceva in domeniul afacerilor, un proiect de viitor, sau chiar un plan de calatorie, mai ales daca va doriti de mai multa vreme acest lucru. Aveti grija sa nu transformati perseverenta in incapatanare, deoarece posibilitatea de a face o greseala care sa lase urme vizibile este mare. Este recomandabil sa tineti cont si de parerea celorlalti, mai ales atunci cand luati hotarari care-i afecteaza; pericolul de a deveni prea autoritari este mare.



Rac

Este o zi in care birocratia va omoara si va ofera frustrari care va enerveaza teribil. Orice ati incerca sa faceti, fie ca este vorba de acte de proprietate, de impozite sau de alte documente in relatie cu autoritatile, peste tot vi se pune in vedere ca trebuie sa faceti o sumedenie de drumuri pentru a obtine ceea ce este necesar. In plus, s-ar putea sa trebuiasca sa stati si pe la cozi. Si iata cum o zi care incepe promitator, intr-o atmosfera familiala destinsa, se poate transforma intr-un adevarat cosmar. S-ar putea ca toate aceste emotii negative acumulate in timpul zilei sa va zdruncine increderea in sine si sa va afecteze capacitatea de initiativa.



Leu

Lasati-va de conservatorisme si pastrati-va deschisi sugestiilor celor din jur, mai ales daca sunt persoane apropiate, dispuse sa va sprijine. De asemenea, s-ar putea sa aveti supriza sa primiti o serie de sfaturi extrem de folositoare de la persoane la care nici nu v-ati fi asteptat. Fiti hotarati si perserverenti daca va implicati in ceva. Exista pericolul de a aparea tentatii care sa va distraga de la scopul initial. Poate un alt proiect, mai atragator sau poate vreo posibilitate de a ajunge mai usor la obiectiv in cazul proiectului actual. Entuziasmul din unele momente va poate indemna sa va asumati mai multe angajamente decat ati putea duce, ceea ce va poate face mult rau, in ceea ce priveste seriozitatea, reputatia voastra.



Fecioara

Ceva va indeamna sa va spuneti punctul de vedere, chiar daca nu e neaparat nevoie sa vi-l expuneti. Poate ar fi mai bine sa va mai ganditi putin, inainte de a vorbi. Sunt momente in care a alege tacerea este cea mai buna optiune. Si, se pare, acum este unul din acele momente. Concentrati-va pe propriile voastre sarcini. Nu trageti concluzii pripite in nici o privinta. Judecati cu rabdare si calm, apoi exprimati-va cu intelepciune si diplomatie, pentru a nu va atrage asupra propriei persoane antipatii de care nu aveti nevoie. Mai ales in mediul profesional, astazi este recomandabil sa fiti mult mai precauti si sa nu va incredeti in amabilitati.



Balanta

Este un moment propice pentru a va reevalua modul in care actionati din punct de vedere financiar, precum si sursele de venit. Strategiile voastre vechi nu par sa mai dea rezultate asa cum ar trebui, asa ca ar fi bine sa va reorganizati sau sa veniti cu ceva nou in aceasta privinta. Poate ar fi bine sa va schimbati putin si modul in care priviti lucrurile, precum si modul in care ganditi. Lumea este in continua schimbare, trebuie neaparat sa va adaptati din mers. Rigiditatea si fixatiile va pot cauza prejudicii, atat in plan profesional, in relatiile cu cei alaturi de care va desfasurati, zi de zi activitatea, dar si in viata personala, indepartand chiar, de voi, pe unii apropiati.



Scorpion

Trebuie sa va puneti curajul la bataie, sa va mobilizati si sa treceti la actiune. Nu va lasati demoralizati de esecuri minore. Viata nu inseamna numai castiguri! Daca va veti crampona de detalii nesemnificative, nu veti reusi sa ajungeti la acele rezultate pozitive pe care vi le doriti. Este posibil insa sa aveti parte de confruntari, inclusiv in viata personala, cu persoane importante pentru voi; va fi nevoie de diplomatie si, mai ales, de compromis, pentru a putea readuce la normalitate starea de lucruri. Astazi se va produce, pentru voi, un declic emotional care va va ajuta sa vedeti anumite lucruri intr-o alta perspectiva; veti putea lua unele decizii care au fost blocate o vreme.



Sagetator

Ceva va deranjeaza vizibil in aceasta zi, insa nu sunteti in stare sa spuneti exact ce. Nimic nu este pe placul vostru, vi se pare ca toti va sunt impotriva. Dar oare voi nu sunteti vinovati cu nimic? S-ar putea sa fi starnit ceva aversuni, poate cu vreun cuvant nelalocul lui sau cu vreo atitudine nepotrivita, asa incat, daca faceti retrospectiva evenimentelor, s-ar putea sa descoperiti de unde vi se trage. Incapatanarea nu va va ajuta prea mult, daca veti decide sa o folositi cum nu trebuie. Dar ar putea sa existe anumite imprejurari in care, daca perseverati si incercati sa duceti lucrurile la bun sfarsit, rasplata sa fie pe masura.



Capricorn

Nu prea sunteti incantati ca ati revenit la rutina zilnica si ca nimic extraordinar nu se intampla in viata voastra. Se poate sa fi avut cateva zile mai bunicele anterior, care au avut darul de a va mai ridica putin moralul, insa se pare ca nu a fost de ajuns. Daca problemele se acutizeaza, s-ar putea sa aveti probleme cu indeplinirea responsabilitatilor si nu va doriti asta. Concentrati-va atentia spre ceva anume, de exemplu poate puteti face ceva schimbari in casa, care sa faca locatia mai placuta si mai confortabila. Sau ganditi-va la orice altceva va face placere si poate constitui un proiect realizabil, cat mai curand.



Varsator

Astazi posedati o putere de atractie de invidiat, care va va sprijini in multe din demersurile pe care le veti initia. Se pare ca aveti potential de a intoarce priviri pe strada, de a va face colegii sa va asculte cu atentie, de a fi in centrul discutiilor. Asa incat, profitati de acest mare atu, pentru a obtine cat mai multe avantaje. In plan personal, este posibil sa apara ceva tensiuni in cuplu, pe care ar trebui sa le tratati cu atentie maxima, astfel incat lucrurile sa nu degenereze. Exista pericolul ca, in mediul familial, a fi in centrul atentiei sa nu aiba conotatii tocmai pozitive. Relatiile cu juniorii pot ajunge intr-un punct critic; se incearca testarea limitelor, iar acest lucru trebuie tratat cu foarte mult tact.



Pesti

Este nevoie de mult curaj pentru a pune lucrurile in miscare, pentru a le face sa mearga, sa progreseze; nimic nu se va face de la sine, doar asteptand ca imprejurarile sa ia o turnura favorabila. Pasivitatea poate fi chiar periculoasa, astazi. Startul este foarte important, asa ca ar fi bine sa va concentrati pe acest aspect. S-ar putea sa apara persoane care nu-si doresc ca voi sa aveti succes si care ar putea sa actioneze pentru a influenta negativ orice inceput. Colaborati cu familia, daca aveti decizii importante de luat, mai ales daca acestea ii afecteaza direct pe apropiati. Unele proiecte comune trebuie serios discutate, astfel incat toata lumea sa consimta de bunavoie.