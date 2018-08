Într-o investigație realizată de proiectul Zeppelin Investigation, a fost plasat un document care arată că soția lui Rossian Vasiloi, Dina, avea numele de fată Platon. Este o coincidență sau nu, dar numele acesta coincide exact cu cel al raiderului numărul 1 în CSI, Veaceslav Platon, care a fost coleg cu activistul civic nu doar în școala medie din Căușeni dar și în școala KGB-istă, dacă este să facem referință la investigația realizată de cei de la Zeppelin.



O altă coincidență ar fi că succesul în cariera în serviciul de grăniceri al lui Rossian Vasiloi coincidea de obicei cu ascensiunea politică și creșterea influenței lui Veaceslav Platon în mediul politic din Republica Moldova.



În anul 1994, Veaceslav Platon ca vicepreședinte al Moldinconbank și InvestPrivatBank ajunge în anturajul prim-ministrului de orientare pro-rusă, Andrei Sangheli. Anume în același an, proaspătul absolvent al Școlii Superioare de Comandă de Grăniceri de la Moscova din subordinea FSB, Rossian Vasiloi ajunge să fie avansat de Ministrul Securității Naționale drept șef adjunct al pichetului de grăniceri numărul 21, acest număr coincide și cu vârsta celor doi protagoniști și foști colegi.



În 1996, Ministrul SN îl avansează în grad pe Vasiloi, acesta devenind locotenent major. În 1998, Rossian Vasiloi primeşte prin ordinul ministrului SN gradul de căpitan şi totodată este avansat în fucţia de şef al pichetului de grăniceri nr.17 de pe Prut, direcţia Leova, Toceni. În același an, Veaceslav Platon ajunge să consilier municipal pe listele Partidului Democrat Agrar.



Printr-o oarecare altă coincidență, problemele din anul 2005 ale lui Veaceslav Platon, când acesta este nevoit să fugă pentru o perioadă la Kiev înseamnă probleme și pentru Rossian Vasiloi, care imediat este trecut dintr-o funcție de frunte la „Serviciul de Resurse Umane ale Serviciului de Grăniceri”. Dar după revenirea lui Platon în țară, Rossian Vasiloi primește gradul de locotenent-colonel și imediat devine șef al Aparatului directorului general al Serviciului de Grăniceri.



După înlăturarea comuniștilor de la guvernare, în 2009, Vasiloi din nou este trecut în dispoziția Direcției de Resurse Umane, dar imediat după ce Platon devine deputat din partea AMN, actualul expert pe probleme de securitate al IDIS Viitorul redevine şef al Aparatului directorului general al Serviciului de Grăniceri, partajat în cadrul AIE PLDM-ului lui Vlad Filat.



În anul 2012, instituţia de control a frontierei moldoveneşti se rupe de trecutul sovietic şi este reformată după modelul european, fiind instituită Poliţia de Frontieră, în subordinea MAI. Rossian Vasiloi se pomeneşte „trecut în rezervă”.



În același an însă, Veaceslav Platon se implică din nou în „rezolvarea problemelor” tovarăşului şi colegului său din FSB. Acesta intervine din nou la Vlad Filat, care prin trafic de influenţă exercitat prin intermediul ministrului de interne Dorin Recean îl face pe deja colonelul Rossian Vasiloi şef adjunct al Departamentului Poliţiei de Frontieră, cea mai înaltă funcţie pe care a deţinut-o vreodată acesta la frontieră.



Lanțul coincidențelor se sfârșește în anul 2013 când încep problemele grave pentru Veaceslav Platon. Procuratura Generală începe să instrumenteze dosarul penal privind „Laundromatul Rusesc”. Veaceslav Platon fuge din nou la Kiev. Rossian Vasiloi demisionează din proprie iniţiativă din funcţia de şef adjunct al PF. După o carieră de 23 de ani la frontieră, acesta primeşte o nouă misiune de la centrala de la Moscova, infiltrarea în societatea civilă.