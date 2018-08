Petru BOGATU // Zoia Kosmedemianskaia a războiului hibrid rus și partizanii ei din Chișinău

Deconspirarea legăturilor Ludmilei Kozlovska, președinta fundației poloneze Open Dialog, cu serviciile de informații ale Rusiei și expulzarea ei din Uniunea Europeană lovește prin ricoșeu în unii lideri ai opoziției extraparlamentare de la Chișinău. Deliciul presei fac astăzi fotografiile ei în care aceasta este surprinsă împreună cu Andrei Năstase, Maia Sandu, Ana Ursachi, Natalia Morari etc.



A doua Natalia Veselnițkaia



Cazul este încurcat, desigur. Nu-i exclus ca fruntașii PAS și PPDA să nu fi avut habar cu cine au de a face când au participat, pe cheltuiala Ludmilei Kozlovska, la seminarul în susținerea sistemului electoral proporțional în Republica Moldova, organizat de fundația poloneză Open Dialog. Acest fapt este o circumstanță atenuantă, firește, însă nu spală pata de rușine de pe blazonul celor două partide.



La fel și Jared Kushner, ginerele și consilierul special al lui Donald Trump, nu știa ce hram poartă avocata rusă Natalia Veselnișkaia când s-a întâlnit cu ea la Trump Tower. Americanul spune că a vrut doar să intre în posesia unor informații compromițătoare despre Hillary Clinton.



Cu toate acestea, contactul în cauză face astăzi obiectul unei anchete federale în SUA. Și nici nu-i de mirare. Veselnișkaia s-a dovedit a fi un agent secret rus sub acoperire care dorea să obțină de la viitoarea administrație Trump, în cazul în care acesta venea la putere, anularea Legii Magnitski.



Fundația Open Dialog, gestionată de Kozlobska, este finanțată de oligarhul kazah fugar Muhtar Abliazov. În patria sa acesta fusese acuzat de omucidere, spălare de bani și jafuri de miliarde. Curios este faptul că el crease la finele anilor 1990 un gen de Laundromat kazah foarte asemănător cu cel constituit în Republica Moldova de Veaceslav Platon.



Și încă un detaliu simptomatic. La început, pentru a scăpa de pușcărie, Abliazov s-a retras din Kazahstan la Moscova, unde începuse construcția unui uriaș centru comercial. În capitala rusă s-a simțit în largul său până-n în anul 2009, când, nitam-nisam, și-a luat catrafusele și s-a refugiat în Franța.



Potrivit unor scurgeri de informații din mass-media poloneză, magnatul fugar a dat bir cu fugiții nu din proprie inițiativă. A fost trimis în Occident de serviciul de spionaj extern al Rusiei, iar urmărirea lui penală la Moscova nu-i decât un teatru ieftin.



Oricum, afacerile omului de încredere al lui Abliazov, Ludmila Kozlovska, care se erijează de ani buni într-o luptătoare pentru drepturile omului, dau de bănuit. Sprijinul acesteia pentru cei nedreptățiți este foarte selectiv. Cu mici excepții, ONG-ul ei a susținut mereu persoane dubioase din Ucraina, Kazahstan, Georgia, majoritatea dintre ele fiind într-un fel sau altul afiliate Kremlinului.



Open Dialog și comuniștii germani



Publicaţia britanică Financial Times scrie că Open Dialog a pus pasul pe direcția Republica Moldova în urma reținerii în Ucraina a lui Veaceslav Platon. Anume Kozlovska l-a prezentat în Occident ” pe raiderul numărul 1 din CSI” drept victimă a represaliilor politice.



Jurnaliştii englezi de la Financial Times afirmă că ONG-ul finanțat de Abliazov a oferit servicii de avocatură şi altor pretinși disidenți din Republica Moldova. Printre aceștia se numără interlopul Renato Usatîi, primarul penal al orașului Bălți, politicianul radical, Grigore Petrenco, liderul mișcării extremiste Antifa ș.a.m.d.



După cum arăta Deschide.md în octombrie 2017, anume site-ul Open Dialog a scris despre ”coșmarul disidenților politici” de la Chișinău – ”de la Veaceslav Platon la grupul Petrenco”, inducând ideea falsă în Europa de Vest potrivit căreia niște teroriști ordinari, spioni ruși sau criminali de drept comun ar fi oponenți ai regimului, persecutați la Chișinău din rațiuni politice. Totuși, ONG-ul Ludmilei Kozlovska nu ar fi reușit de unul singur, oricât de bogat ar fi finanțatorul său, să-i acorde cetățenie germană liderului mișcării extremiste Antifa.



Fundației Open Dialog i-au prins bine relațiile strânse pe care le are cu stânga radicală germană. Chiar Grigori Petrenco recunoștea anul trecut că a obținut pașaport german datorită tovarășilor ”de la Die Linke” ( o grupare a foștilor comuniști din RDG –n.n.).



De unde și concluzia că lui Abliazov i-a reușit prin Open Dialog cumpărarea unui segment important al stângii germane. Politicienii corupți deschid în fața sa ușile instituțiilor germane, ajutându-l să își facă mendrele în voie în Europa, chit că se află sub urmărire penală internațională.



Sponsorii națiunii civice



În treacăt fie spus, anume stânga germană, intrată în Guvernul Merkel prin intermediul unor elemente radicale filoruse ale social-democrației, asigură la ora actuală acoperirea politică pentru diverse proiecte antiromânești în Republica Moldova. De la un timp încoace, la Chișinău apar ”studii” de antropologie și istorie în care, în special, se justifică anexarea rusească a Basarabiei din 1812 și se fundamentează nevoia creării așa-zisei națiuni civice moldovenești în detrimentul conștiinței naționale românești.



Astfel, Muhtar Abliazov și-a băgat coada și în Republica Moldova. Deși e un cvasianonim la Chișinău, influența lui este enormă.



De altfel, el recunoaște, singur și nesilit de nimeni, că de-a lungul anilor de refugiu a inițiat diverse proiecte politice în republicile ex-sovietice. Miliardarul kazah, prin făcăturile sale de genul Open Dialog, este unul dintre sponsorii externi ai unor comentatori occidentali care se căznesc să destabilizeze situația politică de la Chișinău. El este susținătorul din umbră al foștilor comuniști de teapa lui Mark Tkaciuk și Grigori Petrenko, care caută să readucă Republica Moldova pe orbita rusească nu cu tancurile lui Putin, ci prin stratageme de tip soft.



Spune-mi cu cine te însoțești



Privită din acest unghi, Ludmila Kozlovska pare a fi un fel de Zoia Kosmodemianskaia a războiului hibrid rusesc. E o piesă mică, insignifiantă, dar indispensabilă și foarte gălăgioasă în angrenajul expansiunii ruse.



Așa fiind, Maia Sandu și Andrei Năstase au dat cu oiștea în gard. S-au pomenit într-o companie dubioasă și urât mirositoare.



Chiar dacă facem abstracție de la acuzațiile de spionaj în favoarea Moscovei ce i se aduc Ludmilei Kozlovska și trebuie încă dovedite în justiție, tovărășia opoziției proeuropene de la Chișinău cu oamenii oligarhului penal Abliazov este scandaloasă. Vorba ceea, spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.