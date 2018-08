Ce spun astrele azi, 14 august

Berbec

Va indragostiti mult prea repede, iar azi, mai mult ca niciodata, cu greu puteti rezista tentatiei. Totusi, aceste pasiuni trecatoare va fac mai mult rau decat bine, va scad stima de sine de fiecare data cand se termina si va lasa tot singuri in final. Daca aveti aceste sentimente, poate a venit momentul sa va opriti si sa incercati si varianta stabilitatii. Poate este mai greu sa gasesti persoana potrivita, dar nu este imposibil. Pana la urma, fiecare sac are petecul sau. In plan profesional, este recomandabil sa va puneti mai mult mintea la contributie, sa va concentrati mai mult pe ceea ce faceti, astfel incat rezultatele obtinute sa fie optime.



Taur

Se pare ca evenimentele iau o turnura mai ciudata, la care nici nu v-ati fi asteptat. Este posibili ca acest lucru sa se petreaca in plan personal, sa aveti parte de o schimbare neasteptata in proiectele de lucru sau de un nou membru in echipa care isi doreste sa se afirme si va da peste cap ceea ce ati stabilit deja. Nici in plan personal, lucrurile nu sunt tocmai stabile. Exista posibilitatea de a fi pusi de catre unul dintre membrii familiei in fata faptului implinit, ceea ce va dezamageste profund si va taie elanul. S-ar putea sa aveti parte si de ceva evenimente in plan sentimental. Este un moment propice pentru a gasi dragostea mult asteptata sau, pentru cei care sunt deja intr-o relatie, de a intreprinde ceva deosebit pentru a v-o consolida.



Gemeni

Daca starea de sanatate va provoaca ingrijorare, faceti ceva in legatura cu asta cat mai curand posibil. Mergeti la medicul de familie sau la un medic specialist si lamuriti care este problema, daca exista o problema. Nu lasati ca timpul sa treaca, pentru ca dumneavoastra sa va faceti tot felul de ganduri. Pe langa faptul ca astfel de ingrijorari va pot afecta, la randul lor, starea de sanatate, si capacitatea voastra de concentrare pentru sarcinile zilnice va fi afectata. S-ar putea sa primiti o veste despre cineva care nu va mai daduse de stire de ceva vreme, insa vestile s-ar putea sa nu fie chiar atat de bune; nu are rost sa va panicati dintr-o data. Asteptati confirmari!



Rac

Sunteti intr-o dispozitie extrem de generoasa, care va face sa va cinsititi toti prietenii cu care iesiti, ceea ce va poate afecta in mod destul de serios bugetul, daca nu sunteti atenti. Nimeni nu spune sa nu mai faceti si astfel de gesturi, insa procedati in asa fel incat sa va armonizati gestul si cu bugetul de care dispuneti. Nu va doriti ca dupa o zi in care va simtiti bine sa urmeze o perioada in care sa nu mai reusiti sa faceti fata cheltuielilor zilnice. Nu va bazati pe noroc sau pe evolutii surprinzatoare, pentru rezolvarea problemelor personale; s-ar putea sa aveti surpriza ca planurile pe are vi le-ati facut, in aceasta directie, sa nu iasa nici pe departe asa cum v-ati fi dorit. Cel mai sigur este sa actionati, pentru ca lucrurile sa iasa asa cum va doriti.



Leu

Succesul zilei de astazi consta in modul in care veti reusi sa fructificati circumstantele care vi se ofera. Nu incercati sa iesiti in evidenta prin extravagante. Astazi este o zi in care este mai bine sa tineti cont de regulile sociale, sa va incadrati in piesaj. Este important sa va tineti sentimentele sub control. Daca simtiti ca va pierdeti cumpatul, cel mai bine ar fi sa va retrageti undeva cateva momente, sa va calmati si apoi sa reveniti pe scena evenimentului pentru a lua decizii sau pentru a actiona. Cu atat mai mult este recomandabil sa adoptati aceasta atitudine, daca in incident sunt implicati membrii familiei.



Fecioara

Astazi sunteti intr-o dispozitie plina de indulgenta si nu vreti sa deranjati pe nimeni. De asemenea, sunteti si intr-o stare extrem de sensibila din punct de vedere emotional si chiar ati fi tentati sa va gasiti un coltisor unde sa va analizati sentimentele si sa vedeti ce se intampla. Mai bine ar fi sa optati pentru o discutie cu cineva apropiat. Un punct de vedere obiectiv asupra anumitor situatii v-ar putea ajuta mult mai mult in aceasta situatie. Ar trebui sa va preocupati ceva mai mult de propriul aspect exterior. Daca veti arata bine si veti si simti ca aratati bine, deja este un pas important spre imbunatatirea starii de spirit.



Balanta

Va implicati in mult prea multe lucruri si, de multe ori sunteti depasiti de situatie. Ar trebui sa analizati mai bine circumstantele si sa va refaceti prioritatile, astfel incat sa reusiti sa mai si finalizati cate ceva. Daca veti continua astfel, va veti trezi cu o multime de chestii de facut si nimic finalizat. Aceasta situatie, pe langa faptul ca va streseaza foarte mult, va si demoralizeaza si va impiedica sa va concentrati asa cum trebuie. Gasiti o modalitate, deci, de a rupe acest cerc vicios si de a va reveni la normal. Pe de alta parte, apropiatii se plang ca va vad foarte rar, ca va simt lipsa. Chiar e posibil sa apara o serie de mici tensiuni, care vor solicita prezenta dumneavoastra pentru a fi rezolvate.



Scorpion

Va simtiti grozav in compania prietenilor si vreti sa profitati cat mai mult de timpul petrecut cu acestia. Totusi, nu faceti din petrecerea timpului cu prietenii o prioritate. Aveti si alte lucruri importante de facut si trebuie sa va concentrati si pe acestea. Daca aveti restante la lucru, s-ar putea sa va vedeti intr-o situatie destul de neplacuta, in care vi se solicita finalizarea rapida a unor chestiuni, ceea ce v-ar putea stresa destul de mult. Stresul prea mare poate sa va cauzeze probleme de sanatate si chiar depresie, daca veti vedea ca nu reusiti sa va indepliniti obligatiile sau ca sunteti nevoiti sa va grabiti si nu reusiti sa operati cu la fel de multa eficienta ca de obicei.



Sagetator

Va lasati cam mult la voia norocului si s-ar putea sa nu aveti prea multe sanse de castig. Nu lasati, mai ales lucrurile importante, la voia intamplarii, pentru ca prejudiciile ar putea, in unele cazuri, sa fie majore. Mizati pe schimbare, indiferent cat de mica ar fi aceasta. Poate o schimbare de look, precum o tunsoare sau o pieptanatura noua, un nou mod de a va machia, un nou stil vestimentar. Sau ceva mici ajustari in locuinta, care sa insenineze si sa lumineze spatiul, dandu-va astfel o stare de bine. Daca va veti simti bine, si cei de langa voi se vor simti bine, iar atmosfera domestica relaxata poate fi ca un balsam pentru psihicul vostru, dupa o zi de munca solicitanta.



Capricorn

Va simtiti efervescenti astazi, cu multa energie pentru a face multe lucruri. Este un atu important, mai ales daca sunteti pusi in postura de a recupera anumite intarzieri la lucrarile pe care le aveti de efectuat; trebuie sa va organizati, astfel incat timpul sa fie destul pentru a ajunge la zi cu treburile si chiar sa va mai ramana si ceva timp liber. Daca decideti sa va petreceti timpul liber cu prietenii sau cu apropiatii, bucurati-va de acest timp petrecut astfel si lasati preocuparile pe care le aveti deoparte. Mereu este cate ceva care sa va tina mintea ocupata, asa ca veti avea destul timp sa va concentrati asupra unor astfel de lucruri la momentul potrivit.



Varsator

Este o zi in care trebuie sa va controlati ceva mai atent pornirile impulsive, care se dovedesc a fi extrem de nocive, in acest context astral. Daca aveti de luat decizii importante, incercati sa analizati bine fiecare situatie in parte, astfel incat hotararea sa va aduca beneficii. Daca vreti sa mergeti la cumparaturi, faceti lista, pentru a nu va depasi bugetul alocat acestei actiuni. Daca vreti sa plecati undeva, alegeti momentul potrivit. De asemenea, este important sa faceti eforturi pentru a mentine bune relatii cu cei din jur, atat cu cei din mediul familial, cat si cu persoanele cu care lucrati. Exista potential crescut de conflicte, daca actionati din impuls.



Pesti

Veti avea o viata personala incarcata, plina de contradictii, care va va deruta pana si pe voi. Nici nu ati prea vrea sa renuntati la independenta voastra, dar rezistati cu greu farmecelor cuiva. Daca pasiunea este insa reciproca, lucrurile pot lua o turnura extrem de fericita. Pentru cei casatoriti deja, sfatul ar fi sa incercati sa va intelegeti mai bine partenerul de viata. Din punct de vedere profesional, deoarece aveti mare incredere in propriile forte, nu ar trebui sa apara probleme majore. Acordati mai mare atentie distribuirii banilor, a fondurilor de care aveti nevoie pentru a realiza sarcinile pe care trebuie sa le indepliniti astazi.