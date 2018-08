Vietăți cu viața foarte scurtă

Poți crede că pe Terra există vietăți cu o viață atât de scurtă că abia apucă să se maturizeze, se împerechează și apoi mor? Iar altele au viața propriu-zisă mai scurtă decât perioada intermediară între stadiul de larvă și cel de insectă adultă.



Practic, aceste creaturi se nasc, se maturizează repede și își îndeplinesc scopul existenței: reproducerea speciei lor, apoi mor. Unele muncesc, altele au rol de apărare – nu au parte de prea multă distracție în scurta lor viață!



Libelulele – viață de minimum o lună, maximum 1 an

Libelula, insectă cu corp alungit şi două perechi de aripi membranoase de culori foarte diverse (negre, gri, albastre, roşii, galbene, roz, verzi, violet), trăieşte sub apă cea mai mare parte a vieţii sale, ca nimfă, adică în stadiul intermediar dintre cel de larvă și cel de adult. Mai precis, între 6 luni și 5 ani trăiește ca nimfă, în funcţie de temperatura apei şi de cantitatea de hrană și de la una la două luni ca insectă propriu-zisă, în regiunile temperate, sau până la 1 an la tropice. Nici nu apucă să cunoască bine lumea și trebuie s-o părăsească!



Albinele – durata medie de viață: 4-5 săptămâni

Pentru noi, oamenii, 4 sau 5 săptămâni nu înseamnă mare lucru, dar pentru o albină înseamnă chiar o viață întreagă! Cele mai obișnuite pe care le putem vedea sunt albinele lucrătoare care-și petrec, de fapt, mare parte a vieții lor de 5 săptămâni lucrând pentru a-și îmbunătăți stupul. Asta înseamnă că sunt interesate să-și protejeze munca de-o viață apărând stupul de prădători, ceea ce le poate aduce moartea chiar înainte de termenul firesc!



Furnicile drone – 2-3 săptămâni esențiale!

Furnicile drone sunt masculii dintr-o colonie de furnici, categorie foarte asemănătoare cu trântorii din stupii de albine. Aceste furnici au un comportament leneș, nu lucrează mult, coloniile lor fiind stabilite de furnicile de sex feminin. Masculii mor mult mai repede odată ce a avut loc împerecherea lor cu femelele. Deși au o viață destul de scurtă, furnicile drone joacă un rol esențial în existența coloniei de furnici.



Gastrotrihele – o viață în câteva zile!

Phylum Gastrotrich, conform denumirii științifice, sunt vietăți microscopic (0,06-3 mm), asemănătoare cu viermii, ce trăiesc în apă dulce și în mediile marine, pe fundul mării. Se maturizează cu mare repeziciune și în doar câteva zile își îndeplinesc menirea și probabil mor de plictiseală.



Musca efemeră – 24 ore pe Terra!

Ephemeroptera este vietatea cu cea mai scurtă viață, incredibil, dar adevărat: numai 24 ore de la un capăt la altul. Dacă suntem de acord că fiecare creatură de pe planetă trăiește pentru a asigura supraviețuirea speciei sale prin reproducere, musca efemeră nu face altceva, cu singura observație că asta e cam tot ce face cu viața ei. Existența muștei efemere se rezumă la împerechere, la depunerea ouălor și apoi își dă obștescul sfârșit.



Mimosa pudica, rușinoasa hipersensibilă

Mimoza este o specie de plante tropicale din America de Sud, care creşte sub formă de tufe. Are tulpina lemnoasă, acoperită cu țepi, iar frunzele se prind perechi. Trăieşte atât în păduri, cât şi cultivată în grădinile din Europa. Iubeste lumina, iar poziționarea ei optimă este în semi-soare. Cea mai importantă trăsătură caracteristică a plantei este reflexul de apărare: când e atinsă, sau la scăderea temperaturii ori în cazul lipsei de lumină, frunzele se strâng, de unde și expresia „sensibilă ca o mimoză“. După aproximativ 5 minute frunzele revin la poziția inițială. Dacă o crești în ghiveci, trebuie să știi că nu e bine să repeți această joacă cu frunzele de prea multe ori într-o zi, fiindcă sistemul ei senzorial presupune consum de energie, iar planta se poate epuiza.

Dar farmecul acestei plante nu constă doar în mișcările ei surprinzătoare. În perioada verii face niște flori roz sferice foarte gingașe. Dacă vrei să o ai în casă, să știi că îi plac mult căldura și locurile ușor însorite.