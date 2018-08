Ce spun astrele azi, 11 august

Berbec

S-ar putea ca stresul si efortul depus la locul de munca sa isi fi lasat amprenta asupra organismului vostru, intr-un mod care ca nu poata fi corijat foarte usor . Aveti nevoie de o pauza, iar amanarea acesteia ar putea rezulta in probleme serioase de sanatate! Profitati de zilele libere pentru a organiza o scurta vacanta intr-un loc linistit. Incercati sa acceptati sfaturile celor dragi in loc sa le priviti drept o modalitate de a va controla. Atunci cand acceptati sugestiile celor dragi, veti putea vedea afectiunea care acestia v-o poarta. Pe plan financiar, se anunta o perioada cu schimbari; va veti bucura de un venit in plus in curand.



Taur

S-ar putea ca relatia cu partenerul sa fie in prim-plan in aceasta perioada, ceea ce nu este un lucru rau; numai sa nu fie doar spre asta indreptat interesul vostru. De exemplu, este posibil sa fiti pregatiti pentru urmatorul pas sau doar sa va doriti sa petreceti mai mult timp impreuna. Chiar daca sunteti ocupati, veti reusi sa va organizati timpul astfel incat sa va puteti insoti familia la evenimente importante. Daca un proiect va da batai de cap, astazi s-ar putea sa aveti parte de inspiratia necesara pentru a-i da de capat. Este posibil ca aveti probleme cu sinusurile, asa ca fiti atenti la orice posibil simptom. Incercati sa va puneti ordine in documentele importante.



Gemeni

Astazi ar trebui sa va asteptati la o zi foarte ocupata, cu numeroase provocari. Cei de la serviciu vor avea nevoie de toata atentia voastra, asa ca nu planuiti nimic in afara biroului sau companiei. De asemenea, cei dragi va vor contacta pentru cele mai mici probleme. Ar trebui sa fiti mai ingaduitori cu propria persoana. Chiar daca gresiti fata de altcineva, uneori persoana respectiva este gata sa va ierte inainte ca voi sa treceti peste greseala facuta. Desi nu este usor sa scapati de stres, s-ar putea ivi oportunitatea de a calatori in curand, ceea ce sigur va va ajuta si in privinta starii emotionale.



Rac

Ar trebui sa socializati mai des cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea la locul de munca! Incercati sa ii insotiti in timpul activitatilor in afara programului de lucru, cum ar fi luatul cinei impreuna. De asemenea, ati putea initia conversatii mai des. Aveti asteptari foarte mari de la partener, ceea ce ar putea sa afecteze demersul relatiei. Nu va faceti griji daca interesele voastre se schimba constant, deoarece acest lucru inseamna ca aveti mai multe optiuni pentru timpul liber! S-ar putea sa fiti nevoiti sa apelati la un tratament pentru sanatatea voastra, ceea ce ar putea sa va dea orarul peste cap.



Leu

S-ar putea sa incepeti ziua cu mult ghinion, iar acest lucru va poate afecta starea emotionala, increderea in sine. Incercati sa fiti atenti la documentele de care aveti nevoie si plecati cu 15 minute mai devreme de acasa pentru a evita traficul aglomerat de dimineata. Atata timp cat tratati lucrurile cu putin umor, veti putea evita stari de iritabilitate pentru tot restul zilei. S-ar putea ca un prieten sa va ajute atunci cand aveti nevoie, dar este important sa realizati ca nu este nicio rusine in a va arata vulnerabilitatea fata de cineva drag. Aveti grija sa va spalati bine pe maini de fiecare data pentru a evita microbii.



Fecioara

Atunci cand nu puteti da de capat unei probleme, incercati sa va indreptati atentia catre altceva si s-ar putea ca inspiratia sa apara atunci cand nu va asteptati; schimbati perspectiva, pentru a reusi sa vedeti lucrurile altfel! Este posibil sa va incalcati promisiunea fata de cineva drag. Daca nu va puteti respecta planurile, ar trebui sa ii anuntati pe cei din jur cat mai repede pentru a evita o neintelegere. Ati putea opta pentru un hobby ce nu necesita un buget substantial pentru a va putea distra fara griji. O alta optiune ar fi sa includeti pe cineva drag in activitatea voastra; oricum ar fi, nu trebui sa va sacrificati timpul liber!



Balanta

S-ar putea sa va treziti intr-un impas la locul de munca, situatie care sa va puna, cu-adevarat, in dificultate. Incercati sa va setati teluri cat mai realiste si incepeti cu proiectele mai mici pentru a va putea bucura de progres imediat. De asemenea, veti incapata mai multa experienta si incredere de sine. In general, aveti foarte multe planuri de viitor, insa nu aveti si destul timp pentru a le pune in aplicare. S-ar putea sa observati intentia unui prieten de a se apropia de voi. Daca nu doriti ca relatia voastra sa evolueze in una romantica, incercati sa fiti cat mai sinceri chiar de la inceput. Aveti grija atunci cand alegeti o optiune pentru vacanta.



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa fiti un sprijin de nadejde pentru cei dragi, asa ca ar trebui sa va asteptati la conversatii lungi si pline de sfaturi; s-ar putea sa va confruntati si cu o stire negativa, cu impact emotional. In schimb, ar trebui sa fiti mai atenti cu obiectele din jurul vostru, deoarece veti incepe ziua pe picior gresit. Veti avea parte de mult ghinion, in special la birou. Va doriti mai mult de la cariera, insa acest lucru nu este posibil in acest moment. Incercati sa fiti mai rabdatori sau sa va croiti propriul progres in cariera; de exemplu, ati putea cauta singuri noi provocari. Desi va bucurati de un buget stabil, s-ar putea ca acesta sa nu fie gestionat corespunzator.



Sagetator

S-ar putea sa nu simtiti ca faceti parte din colectivul de la locul de munca, insa acest lucru ar putea fi chiar vina voastra; poate ca ceva din comportamentul vostru din ultima vreme i-a indepartat pe ceilalti! Sanatatea voastra este foarte importanta in aceste zile. Ar trebui sa optati pentru o dieta bogata in fibre, fructe si legume. Un astfel de regim v-ar putea ajuta daca va simtiti lipsiti de energie. Daca nu sunteti siguri de o decizie, puteti oricand cere sfatul cuiva drag, iar acest lucru ar putea sa va ajute cu stresul prin care treceti. Totusi, aveti grija sa nu dati impresia ca nu puteti fi persoane independente! Se anunta o perioada tensionata in relatia cu partenerul.



Capricorn

Astazi, voi, nativii zodiei, veti avea foarte mult noroc in orice negociere, asa ca puteti dezbate contracte sau altfel de oferte cu multa incredere. Seara va decurge fara niciun incident si s-ar putea sa petreceti in sfarsit putin timp cu partenerul, ceea ce poate fi unul din cele mai bune lucruri care vi s-a intamplat in ultimul timp. Sanatatea va fi pe locul al doilea pentru voi, insa incercati sa evitati abordarea unei astfel de mentalitati pe termen lung! Este necesar sa va ingrijiti de dieta si igiena voastra in mod constant. Chiar daca sunteti stresati, este posibil ca cei din jurul vostru sa aiba la fel de multe probleme, asa ca incercati sa fiti mai intelegatori.



Varsator

Chiar daca incercati sa fiti cat mai pozitivi fata de prieteni, s-ar putea ca acestia sa stie imediat atunci cand ceva nu este in regula. Este posibil sa aveti nevoie de mai multa relaxare, asa ca optati pentru o seara petrecuta in familie sau citind o carte buna. Evitati iesirile in oras pana la o ora tarzie si asigurati-va ca va bucurati de orele de somn recomandate. S-ar putea ca astazi sa aveti ghinion la locul de munca, cel mai probabil deoarece un proiect nu se va desfasura in modul in care va asteptati! Mai mult, este posibil ca un client sa se arate nemultumit, asa incat va trebui sa incercati sa rezolvati probleme cat mai diplomatic cu putinta; nu actionati impulsiv, pentru ca lucrurile sa se deterioreze.



Pesti

S-ar putea ca stresul din ultima vreme sa va afecteze sanatatea psihica; este foarte posibil sa nu puteti rezista prea bine, din punct de vedere emotional. Incercati sa gasiti un hobby care va poate ocupa mintea macar pentru o scurta perioada de timp! Este posibil sa simtiti nevoia sa petreceti mai mult timp cu familia sau cu cei dragi, asa ca ati putea organiza un mic eveniment in acest scop. Cei care lucreaza cu foarte multe documente ar trebui sa fie indeosebit de atenti in aceste zile, deoarece veti avea tendinta sa pierdeti sau sa amestecati lucrurile. Se anunta o perioada buna pentru nativii zodiei care ocupa pozitii in industriile creative.