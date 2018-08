Londra salută sancţionarea Moscovei de către Washington în cazul Skripal

Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sancţiona Rusia în dosarul otrăvirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, în martie, în oraşul englez Salisbury, relatează The Associated Press.





Aceste sancţiuni transmit „un mesaj fără echivoc Rusiei, potrivit căruia comportamentul său provocator şi nesăbuit nu va rămâne nesancţionat”, au subliniat într-un comunicat serviciile şefei Guvernului britanic.

Departamentul de Stat american a anunţat miercuri că impune sancţiuni Moscovei, după ce Statele Unite au stabilit că Rusia a folosit agentul neurotoxic noviciok într-un atac împotriva lui Serghei şi Iuliei Skripal.

Ambasada Rusiei în Statele Unite a denunţat aceste acuzaţii drept „cusute cu aţă albă”.

Londra a acuzat Moscova imediat după atac, în martie, antrenându-şi aliaţii, inclusiv Statele Unite, într-un val încrucişat de expulzări.

Moscova respinge orice implicare în otrăvire.

Preşedintele Comisiei de Politică Externă din cadrul Consiliului federaţiei, Camera superioară a Parlamentului rus, Konstantin Kosacev, a denunţat sancţiunile impuse de Statele Unite Rusiei din cauza otrăvirii unui fost dublu spion rus în Marea Britanie drept o „lege a linşajului”, relatează The Associated Press.

Statele Unite s-au purtat ca un „stat poliţist, care ameninţă şi torturează un suspect pentru a obţine probe”, a declarat joi Kosacev.