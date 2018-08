China, una dintre piețele țintite de producătorii de vinuri din Moldova

Vinurile moldoveneşti, încet, dar sigur, se impun pe piaţa internaţională. Una dintre pieţele ţintite de producătorii de vinuri din ţara noastră este cea chineză. Moldova îşi doreşte să exporte, în regim liberalizat vin, cereale, fructe uscate, produse de origine animalieră şi produse industriale, iar o a treia rundă de negocieri pe marginea Acordului de Liber Schimb cu Republica Populară Chineză va fi organizată, la Chişinău, în luna septembrie. Deşi vinul nu este un produs tradiţional în China, producătorii noştri ştiu cum să cucerească încrederea consumatorilor chiar şi la peste opt mii de kilometri distanţă. Jurnalista Dorina Iurcu s-a interesat care este specificul comerţului în această zonă a lumii.





Guo Ying Bo locuieşte în regiunea Chengdu. În trecut a dezvoltat o afacere în străinătate. De ceva timp a revenit în China pentru a se ocupa de agricultură şi a pus pe roate o afacere cu viţă-de-vie. Fermierul a accesat oportunităţile oferite de Parcul agro-industrial. Acum turiştii vin nu doar să procure, dar şi să-şi culeagă strugurii. Guo Ying Bo recunoaşte că, să cultivi soiuri de viţă de vie necesită eforturi sporite, mai ales că este nevoie de prelucrarea specială a solului.

Spre deosebire de podgoriile moldoveneşti, viţa de vie acolo este suspendată, aşa că este foarte comod să o culegi. Cei drept la gust diferă de strugurii moldoveneşti. Diferenţa se observă nu doar la gust, dar şi la abordarea de piaţă. Vinificatorii moldoveni, care sunt prezenţi pe piaţa chineză, spun că trebuie să adopte alte strategii de piaţă, iar de multe ori să schimbe şi etichetele vinurilor.

„În ultimul timp se simte foarte mult o cerinţă pe piaţă a vinurilor de calitate, tot mai calitative. Deja câţiva ani în urmă era posibilitatea de a intra pe piaţă cu nişte produse mai puţin calitative, dar la momentul actual practic este imposibil. Cerinţele sunt foarte mari şi stricte faţă de calitate. Chinezii iubesc foarte mult ca vinurile să aibă o istorie, o apartenenţă istorică”, a spus Artiom Juc, reprezentant, producător de vinuri din Moldova.

Producătorii noştri sunt nevoiţi să îşi unească eforturile pentru a obţine o poziţie pe piaţa chineză, iar costurile sunt mari. Aşa că o sticlă de vin moldovenesc ajunge să coste 30 de euro.

„Actualmente, vinificatorii moldoveni optează pentru serviciile importatorilor distribuitorilor. „Importăm vinuri moldovenești de opt ani, oamenilor de aici le place. La Shanghai, în 2010 a avut loc Expoziția mondială, acolo am fost în Pavilionul Moldovei. Acum deja avem o poziție stabilă pe piață, în fiecare an importăm peste zece containere”, a menţionat Lu Chan Shi, importator de vinuri, China.

În oraşul Chengdu, din 2014, în cadrul Zonei Comerciale Libere, a fost deschis şi un Pavilion al Vinului Moldovenesc. Muzica tradiţională şi peisajele din Moldova te fac să te simţi, ca acasă. Wen Qian, proprietara pavilionului, a rămas impresionată de turismul vinicol din Moldova, aşa că a decis să îl aducă mai aproape de China. „Acum avem vinuri de la patru vinării din Moldova. Vânzările în cadrul pavilionului, care este o expoziţie permanentă, cresc cu aproximativ 30% anual. Astfel noi construim un pod între poporul chinez şi cel din Moldova”, a specificat Wen Qian.

După embargoul rusesc pentru vinurile moldoveneşti, autorităţile au adoptat o nouă strategie comercială.

„În 2011 noi am început să lucrăm asupra indicaţiilor geografice, denumirea de origine controlată, de fapt este un semn de calitate şi care este foarte bine perceput de consumator. Rezultatele vorbesc de la sine, noi în prezent am diversificat pieţele, înainte 92% se duceau pe o piaţă, acum practic am împărţit piaţa 30-30-30, cea mai bună lege, legea de aur a pieţei. 35% din valoare ce se duc pe piaţa comunităţii europene, 30% se duc pe pieţele noastre vechi - CSI şi 30% - alte pieţe”, a declarat Gheorghe Arpentin, director al Oficiului Viei şi Vinului.

Republica Moldova exportă vinuri în 65 de ţări ale lumii.