Produsele alimentare ecologice, tot mai căutate de către consumatori

Biscuiţi din boabe de cafea sau aronia, pâine din secară cu morcov, fructe şi legume crescute ecologic. Toate au putut fi cumpărate la piaţa EcoLocal Farmers' Market Moldova, desfăşurat în capitală. Chiar dacă produsele bio sunt mai scumpe, oamenii spun că merită toţi banii.

Vladimir Chiriac a venit la iarmaroc împreună cu naşul său, tocmai din Teleneşti. Bărbatul a adus verdeţuri proaspete, crescute în grădină. „Ţelină, mărar, pătrunjel, rădăcină de pătrunjel, leuştean - toate din grădină, fără nitraţi”, afirmă producătorul.

Cozi s-au format şi la taraba Maricicăi Caraman, care produce pâine integrală fără gram de drojdie. „Avem şi pâine cu morcov, şi cu seminţe cu dovleac. Nu conţine deloc drojdie, sunt nişte drojdii naturale, benefice organismului omului şi nici nu îngraşă. Conţine fibre, o pâine de 500 de grame costă 30 de lei, cu adaos sunt puţin mai scumpe”, a menționat producătoarea.

Vizitatorii s-au putut delecta cu biscuiţi din boabe de cafea, boabe de aronia, dar şi pistil de fructe. „Este un desert de fructe şi pomuşoare, fără adaos de zahăr şi conservanţi. Înlocuieşte foarte bine ciocolata şi alte dulciuri nesănătoase. 100 de grame costă 35 de lei”, a spus producătoarea Ina Căpățină.

Chiar dacă produsele bio sunt mai scumpe, oamenii spun că sunt dispuși să achite mai mult pentru aceste. „Eu cred că merită să dai aceşti bani. Vin aici în fiecare săptămână. Îmi palce totul. De obicei iau pâine, fructe, legume. Am luat pâine, paste integrale. Deja sunt obişnuită cu preţurile, cred că sunt ok, pentru că se depune mult efort. Sunt gata să achit mai mult pentru un produs eco. Noi optăm pentru produse ecologice. Am luat biscuiţi pentru copii, pâine de secară, legume, fructe. Biscuiţi am luat din boabe de cafea naturală şi din migdale”, au menționat cumpărătorii.

Piaţa alimentară EcoLocal Farmers Market Moldova este organizată începând cu 30 iunie, în fiecare sâmbătă, în sectorul Buiucani al capitalei.