Să ne înțelegem – nu vorbim despre astrologie, zodii sau horoscop, ci despre domeniul științific.



Nu știu dacă te-ai gândit vreodată că ziua de naștere are o influență asupra destinului, dar oamenii de știință și-au pus această problemă.



Cercetările făcute de mai multe universităţi (University of Toronto, University of Florida şi Northwestern University din Illinois) s-au încheiat cu o surpriză pentru cei născuţi în luna septembrie.



Studiile au arătat faptul că septembrie este cea mai buna lună în care puteai să vii pe lume. Potrivit cercetătorilor, cei născuți în a noua lună din an au șanse mai mari să fie încrezători.



Motivul? Se pare că totul se întâmplă datorită anului şcolar care începe în septembrie.



Copiii care sunt născuţi în această lună, vor merge la şcoală mai târziu. Iar în anii de educaţie să fii mai mare cu câteva luni, poate face o diferenţă mare în procesul de maturizare şi dezvoltare.