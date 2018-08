Toate femeile vor să fie suple şi să aibă un corp de invidiat, însă asta presupune şi un efort destul de mare. Majoritatea încearcă diverse diete, care, de multe ori, nu dau rezultatele mult dorite.



Astăzi vă prezentăm dieta ketogenică. Ce presupune aceasta? Dieta keto sau dieta ketogenică este o dietă bogată în grăsimi şi săracă în carbohidraţi, dar care ajută foarte mult la eliminarea kilogramelor acumulate în plus.



Dieta ketogenică este bogată în grăsimi



Aceasta reduce drastic aportul de carbohidraţi şi înlocuirea acestora cu grăsimi, ceea ce va avea ca efect inducerea stării de cetoză. Când se întâmplă asta, organismul devine foarte eficient în folosirea ţesutului adipos pentru a produce energie. Pentru cele care vor să ţină dieta ketogenică, trebuie să aibă în vedere următoarele:



- dietă ketogenică standard: aport foarte scăzut de carbohidrați (5%), aport moderat de proteine (20%) și aport ridicat de grăsimi (75%)

- dietă ketogenică clinică: presupune alternarea perioadelor de încărcare cu carbohidrați astfel că după 5 zile de meniu ketogenic vor urma 2 zile de meniu cu aport crescut de carbohidrați

- dietă ketogenică targetată: permite creșterea aportului de carbohidrați înainte/după efortul fizic

- dietă ketogenică cu aport ridicat de proteine: similară dietei ketogenice standard, doar că include mai multe proteine: 60% grăsimi, 35% proteine, 5% carbohidrați.



Ce alimente sunt permise în dieta ketogenică



- condimente: sare, piper și diferite ierburi aromatice.

- legume cu conținut scăzut de carbohidrați: în general legumele verzi, roșii, ceapă, ardei, etc.

- avocado

- uleiuri sănătoase: în primul rând ulei de măsline extravirgin, ulei de cocos și ulei de avocado

- nuci și semințe: migdale, nuci, semințe de in, semințe de dovleac, semințe de chia, etc.

- brânză: cât mai neprocesată, cașcaval, mozzarella, etc.

- unt și smântână: cu conținut ridicat de grăsimi

- ouă

- peste: somon, ton

- carne: friptură, cârnați, șuncă, pui, vită, curcan



Ce alimente sunt interzise în dieta ketogenică



- alcoolul: din cauza conținutului ridicat de carbohidrați

- unele grăsimi: limitați consumul de maioneză, uleiuri vegetale procesate

- unele condimente sau sosuri care conțin zahăr

- produsele dietetice sau cele cu conținut scăzut de grăsimi (pentru că de obicei acestea sunt foarte procesate și au un conținut ridicat de grăsimi)

- cartofi, morcovi, napi

- fasole, linte, mazăre, păstăi

- fructele: toate fructele trebuie eliminate, cu excepția fructelor de pădure, în cantități limitate

- cerealele: produsele pe baza de grâu, orezul, paștele, pâinea, produsele de patiserie

- alimentele dulci: sucuri acidulate, sucuri de fructe, orice fel de dulciuri