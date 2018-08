Transportatorii cer majorarea tarifelor pentru călătoriile interurbane

Transportatorii auto solicită majorarea tarifelor pentru călătoriile interurbane. Solicitarea a fost înaintată ministrului Economiei şi Infrastructurii (MEI), marţi, în cadrul şedinţei Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective. Preşedintele Uniunii Transportatorilor din Republica Moldova, Vladimir Florea, a specificat că preţul pentru un bilet ar trebui majorat cu 10 bani per kilometru, aşa cum prevede o decizie a Curţii Supreme de Justiţie, relatează Radio Moldova Actualităţi.



Vladimir Florea a mai spus că toți transportatorii care prestează serviciile de transport interurban și urban au datorii de milioane de lei față de companiile care livrează carburanți. Președintele Uniunii Transportatorilor a adus și alte argument în favoarea acestei solicitări.



„Scumpirea carburanților o simțim cu toții. Transportul tenebru a ajuns la 60%. Mai mult de 400 de milioane nu ajung la Buget de Stat. Cei care lucrează parcă deschis li plătesc toate cotizațiile, lucrează acum nu așa ca înainte. Ei încarcă o treime din călători, restul îi încarcă de la drum și pun totul la buzunar. Situația e critică, renovarea transportului e zero, securitatea e zero. Această problemă nu mai poate fi neglijată”, a declarat Vladimir Florea.



Solicitarea a fost comentată de către ministrul MEI, Chiril Gaburici. Oficialul a menționat că este la curent cu cererea transportatorilor



„Eu cunosc subiectul în detalii, am analizat istoricul din 2013, 2014 și toate procesele prin care au trecut transportatorii în relații cu ministerul. Eu o să rog să aveți consultări colective în cadrul platformei, să aveți discuția asta vineri. O să vă rog să înaintați o viziune clară, comună, care să fie agreată de ambele părți”, a specificat Chiril Gaburici.