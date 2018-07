Jurnalistul care a provocat demisia unui președinte al SUA lansează o carte despre Trump și „viaţa groaznică” de la Casa Albă

Jurnalistul american Bob Woodward, cunoscut pentru dezvăluirile în cazul Watergate, va lansa în luna septembrie volumul „Fear: Trump in the White House”.





Anunţul a fost făcut luni de grupul editorial Simon & Schuster, potrivit News.ro.

Cartea va fi lansată pe 11 septembrie. Potrivit editorului, Woodward a lucrat cu sute de ore de interviuri, documente şi jurnale, pentru a evoca „viaţa groaznică” de la Casa Albă, potrivit The Washington Post.

În ultimii 40 de ani, Woodward a scris mai multe volume de succes despre diferite administraţii. A colaborat cu Carl Bernstein, colegul său de la The Washington Post, pentru două volume despre preşedintele Richard Nixon: „All the President's Men” şi „The Final Days”.

„Fear: Trump in the White House” reia o tradiţie a lui Woodward - este o carte despre preşedintele în funcţie, lansată în an electoral.