Medicii de familie își vor gestiona singuri bugetul și acesta va depinde de numărul de pacienți

Medicii de familie își vor gestiona în mod individual bugetul și el va depinde de numărul de pacienți. Acest lucru se va întâmpla după reformarea sistemului de asistență medicală primară, care presupune că medicii de familie își vor putea deschide cabinete individuale. Detalii despre noile condiții în care vor activa medicii de familie au fost oferite de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru MOLDPRES.



Astfel, medicul de familie va încheia un contract cu Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pentru fiecare pacient, el va primi de la CNAM câte 450 de lei lunar. Numărul de pacienți incluși pe lista unui medic va fi de 1500-1800. Medicul își va gestiona singur bugetul și dacă va înregistra economii, el le va putea redistribui pentru dezvoltarea bazei tehnico-materială a cabinetului său.



„Dacă medicul nu va oferi servicii de calitate, cetățeanul va dori să meargă să se înscrie pe lista altui doctor. Atunci medicul pierde 450 de lei, nu mai are minimum 1500 de pacienți, iar Ministerul Sănătății va fi nevoit să-i retragă această practică, s-o expună în concurs și s-o ofere altui medic”, a precizat ministrul Sănătății.



Potrivit Svetlanei Cebotari, în prezent sunt situații în care unii medicii din sate sunt obligați să ofere servicii medicale la 3-4 mii sau chiar 8 mii de pacienți.



Ministrul s-a arătat convins că instituirea liberei practici a medicului de familie va duce la creșterea calității serviciilor medicale. „80 la sută din toate problemele existente în domeniul sănătății pot fi soluționate de medicul de familie cu peste 30 la sută din cheltuieli, iar spre spitale sunt direcționate doar cazurile grave”, a adăugat Cebotari.



Legea pentru modificarea și completarea a unor acte legislative, care reglementează activitatea Asistenței Medicale Primare, prin instituirea „Liberei practici a medicului de familie” a fost adoptat vineri, de Parlament.