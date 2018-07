Ce spun astrele azi, 27 iulie

Berbec

In aceasta perioada va fi foarte important sa puteti pune piciorul in prag atunci cand este nevoie, sa nu lasati lucruile sa evolueze la voia intamplarii! Daca aveti incredere in aptitudinile voastre de lider, cei din jur vor aprecia convingerea de care dati dovada si va vor urma. S-ar putea sa aveti parte de sentimente negative puternice in viata de cuplu, cel mai probabil in urma unor conflicte ce nu au fost rezolvate. Astrele anunta o perioada buna pentru situatia financiara; este posibil sa observati ca va puteti permite lucruri noi, insa este important sa aveti in minte un buget fix. Astazi va veti bucura de un tonus foarte bun.



Taur

Daca in ultima vreme v-ati tratat colegii de la locul de munca drept prieteni apropiati, s-ar putea sa va aflati in dificultate atunci cand sunteti nevoiti sa purtati discutii serioase. Va fi mult mai greu sa oferiti critica constructiva persoanelor de la birou atunci cand va faceti griji pentru cum va fi afectata prietenia voastra; emotiile personale nu au ce cauta in mediul profesional. S-ar putea sa observati nevoia unui weekend in afara orasului dupa stresul din ultima vreme. Evitati alimentele care va pot afecta digestia, deoarece veti fi predispusi la probleme cu stomacul. In aceasta perioada va bucurati de mult optimism si veti fi o companie placuta.



Gemeni

Astrele anunta o perioada in care va veti confrunta cu sentimente puternice, cu trairi emotionale intense. S-ar putea sa fiti usor de provocat in aceste zile, deci ar trebui sa evitati discutiile in contradictoriu. Daca ati dat peste dificultati la locul de munca in ultima vreme, nu ezitati sa cereti ajutorul cuiva; este posibil ca cel putin un coleg sa va surprinda. Se anunta o perioada dificila in relatia cu copiii. Incercati sa va apropiati de acestia atunci cand ei gresesc; alegeti o discutie sincera in loc sa ii criticati neincetat. Daca nu reusiti sa uitati de stres si sa va calmati in momentele de tensiune, incercati sa practicati yoga sau un alt sport.



Rac

Astazi s-ar putea sa dati peste o provocare in ceea ce priveste relatia cu un prieten apropiat. Cel mai important lucru este sa nu asteptati pana in ultimul moment atunci cand cineva drag asteapta scuzele de rigoare din partea voastra! Va trebui sa dati dovada de mai multa independenta la locul de munca, in special daca sunteti liderii unui proiect sau ai unei echipe. Superiorii se vor astepta la mai mult initiativa din partea voastra. Va fi greu sa rezistati poftelor in aceasta perioada, insa nu este un capat de lume! Ar trebui sa va bucurati de compania celor dragi atunci cand aveti timp liber la dispozitie.



Leu

Desi uneori este dificil sa cititi atmosfera din grupul de prieteni, ar trebui sa fiti mai atenti la felul in care cei din jur va vorbesc, deoarece acest lucru poate trada adevaratele lor sentimente; uneori, nu va va fi deloc pe plac ce puteti afla astfel, dar asta este realitatea. Veti reusi sa ajungeti la un compromis la locul de munca, insa acest lucru ar putea duce la o pierdere a increderii de sine. Nu va faceti griji, deoarece veti avea parte de alte oportunitati pentru a-i impresiona pe superiori; de exemplu, ati puta sa va adaptati ideile pentru un alt proiect. Desi nu aveti probleme prea mari de sanatate, un stil de viata sedentar va poate afecta in timp, asa ca incercati sa fiti cat mai activi.



Fecioara

Desi sunteti obisnuiti sa fiti persoanele la care apeleaza cei dragi atunci cand are loc un conflict, incercati sa evitati discutiile in contradictoriu atunci cand acestea nu va privesc; pastrati-va neutralitatea, in aceste conditii. Astfel, veti putea mentine echilibrul in relatiile din familie. Veti avea oportunitatea sa petreceti mai mult timp cu partenerul, ceea ce este o oportunitate perfect pentru a-i face o surpriza. Incercati sa schimbati rutina si sa organizati o activitate de care sa va bucurati impreuna. S-ar putea ca astazi cei de la locul de munca sa va calce pe nervi. Daca nu va puteti relaxa, apelati la un ceai sau la o sedinta de masaj.



Balanta

Se anunta cateva zile in care veti fi foarte productivi la locul de munca, cu o eficienta care va va surprinde si pe voi. In aceasta perioada sunteti foarte ambitiosi si va doriti mai mult de la cariera voastra, insa ar trebui sa fiti mai atenti la nivelul de stres din viata voastra. S-ar putea sa nu reusiti sa va odihniti in timpul noptii, asa ca apelati la o dieta cat mai sanatoasa si la ceaiuri pentru relaxare. Nu va lasati partenerul sa creada ca nu va dati interesul pentru relatia voastra! Atunci cand apare un conflict, incercati sa purtati o discutie sincera. Este posibil ca un prieten drag sau un membru al familiei sa va aduca aminte de o datorie mai veche.



Scorpion

Se anunta o zi plina de tensiune, in care s-ar putea sa intrati in conflict cu un prieten. Ar trebui sa fiti cu ochii pe buget, deoarece veti realiza ca nu va puteti permite toate lucrurile pe care le-ati cumparat in ultima vreme! In aceasta perioada, incercati sa economisiti mai mult. Daca doriti sa va apropiati de copii si sa va bucurati de increderea lor, ar trebui sa le ascultati punctul de vedere, chiar daca nu puteti cadea de acord. O discutie sincera ii va determina sa fie mai ascultatori. Daca ati facut recent o schimbare in rutina voastra care ar putea sa va ajute din punct de vedere al sanatatii, este posibil sa observati deja urmarile pozitive si sa va bucurati de un tonus mult mai bun.



Sagetator

Atunci cand petreceti prea mult timp gandindu-va la consecinte, riscati sa pierdeti oportunitatile inedite ce vi se arata. Insa nu va faceti griji daca nu puteti renunta la aceasta mentalitate, deoarece cei din jur vor fi dornici sa va ajute in aceasta privinta! Ar trebui sa riscati mai mult in viata sentimentala, deoarece rasplata va fi pe masura; daca nu sunteti intr-o relatie, acest lucru s-ar putea schimba foarte usor, insa doar daca va doriti si voi acest lucru. Desi considerati ca alte lucruri ar trebui sa primeasca prioritate, nu ignorati problemele de vedere! Aceasta atitudine poate duce la migrene si la o inrautatire a situatiei.



Capricorn

Astrele anunta o perioada cu mult stres la locul de munca si nu numai. Este posibil ca un proiect sa nu aiba rezultatul la care va asteptati, asa ca va fi important sa va pastrati calmul si sa abordati o noua perspectiva, sa fiti perseverenti. Atunci cand simtiti nevoia de ceva dulce, incercati ciocolata amara, deoarece are foarte multe beneficii pentru sanatatea voastra, inclusiv cea mentala. Riscati sa va incalcati promisiunile daca nu invatati sa ii refuzati pe cei dragi atunci cand situatia va depaseste! Va trebui sa aveti mai multa grija in ceea ce priveste situatia financiara, deoarece bugetul vostru ar putea avea de suferit.



Varsator

Astazi va veti simti obositi si lipsiti de chef; este posibil sa prezentati o oarecare lipsa de vitamine sau alte substante importante, asa ca asigurati-va ca aveti o dieta sanatoasa si ca va bucurati de activitati in aer liber cat mai des. Aveti grija la investitiile pe care le faceti, deoarece s-ar putea sa nu tineti cont de buget si sa aveti probleme. Se anunta o perioada tensionata in viata de cuplu, marcata de minciuni sau conflicte. Ar trebui sa abordati o rutina cat mai stricta in ceea ce priveste cariera voastra, deoarece s-ar putea sa observati ca nu aveti disciplina necesara pentru a duce proiectele la bun sfarsit.

Pesti

Astazi va veti bucura de multa trecere in relatiile cu cei din jur; sarmul si atractivitatea de care dispuneti va vor fi de folos. Veti reusi sa ii convingeti pe cei de la locul de munca de ideile sau de planul vostru, insa acest lucru presupune un program incarcat in urmatoarele zile! Aveti grija la consumul de alcool, deoarece s-ar putea ca ficatul vostru sa fie mult mai vulnerabil in aceasta perioada. Incercati sa petreceti mai mult timp in aer liber, insa aveti grija atunci cand va expuneti la soare; evitati orele in care acesta arde puternic si folositi protectie solara. Nu este prea devreme sa va faceti planuri de vacanta, deoarece acest lucru va poate motiva!