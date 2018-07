Maia Sandu și Andrei Năstase vor impozite mai mari și stoparea proiectelor Drumuri Bune, Prima Casă, Arena Chișinău

Liderul PAS, Maia Sandu, și vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, critică dur decizia guvernării de a reduce impozitului pe venit de la 18 la 12 la sută, a plăților față de bugetul asigurărilor sociale de la 23 la 18 la sută pentru angajatorii din domeniul corporativ.



În declarațiile pentru presă și postările lor pe Facebook, PAS și PPDA critică și micșorarea presiunilor instituțiilor de drept asupra oamenilor de afaceri, care ani l-a rând s-au plâns de abuzuri din partea procurorilor, a poliției economice, fiscului, SIS-ului etc.



De fapt, binomul Sandu-Năstase este ÎMPOTRIVA creșterii veniturilor cetățenilor și dezvoltării afacerilor, care vor dinamiza creșterea economică a țării și vor spori vărsările de bani suplimentari în bugetul de stat.



De ce? Fie nu înțeleg ce rău fac cetățenilor, atât angajatorilor, cât și fiecărui salariat din republică, fie pun piedici creșterii bunăstării oamenilor, pentru că dacă oamenii vor avea venituri mai mari, un confort sporit, atunci ei vor fi mulțumiți de guvernarea democrată și vor vota la parlamentare Partidul Democrat.



Așa că se conduc de principiul cu cât mai rău pentru țară și cetățeni, cu atât e mai bine pentru binomul din opoziție Sandu-Năstase.



Să vedem doar câteva avantaje ale acestei reforme, pe care le vor resimți sutele de mii de angajați din Moldova, dar și zeci de mii de oameni de afaceri:



– În premieră în istoria țării, nu va mai fi impozitat minimul de existență (Atenție!!! Maia Sandu și Andrei Năstase insistă să fie impozitați și săracii!), astfel, scutirea personală va fi mai mult decât dublată, de la 11.280 de lei la 24.000 de lei (cei care depun declarații de venit anual știu bine ce înseamnă asta și au calculat imediat cu cât le vor crește veniturile disponibile);



– La o diminuare a impozitului pe venit de la 18 la 12 la sută înseamnă că diferența de 6 puncte procentuale rămâne, automat, în buzunarul angajaților (iar binomul Sandu-Năstase nu vrea ca acești bani să fie în continuare dați statului);



– Reducerea contribuției sociale pe care o achită patronul în domeniul corporativ, de la 23 la 18%, rămân fie pentru dezvoltarea afacerii, fie, cum au anunțat deja mulți angajatori, pentru majorarea salariilor. Se estimează că doar această măsură va contribui IMEDIAT la majorarea retribuției muncii la toți angajații cu de la 3% la 10% (Maia Sandu și Andrei Năstase se opun și acestei majorări de venituri ale cetățenilor);



– Pachetul de legi mai prevede reguli clare în baza cărora vor fi anchetați penal și arestați agenții economici, pentru a reduce din abuzurile la adresa lor din partea unor instituții ale statului, dar și acordarea posibilității corectării situației, prin achitarea prejudiciului și a unei amenzi (iar Maia Sandu și Andrei Năstase insistă ca businessul să fie presat în continuare de poliție, procurori, CNA, SIS etc.) Pachetul de legi prevede și alte facilități pentru ca afacerile în Moldova, baza economiei, să prospere. Însă PAS și PPDA se opun înverșunat, bătând isteric din picioare că aceste reforme nu sunt bune.



Dacă e să urmăm logica acțiunilor Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase, deducem că, dacă vin la guvernare, vor ridica din nou impozitele, vor majora din nou plățile la bugetul social, vor reduce scutirea personală anuală, doar pentru ca să pedepsească cetățenii. Dacă vin la guvernare, PAS și PPDA vor pune din nou presiune pe agenți economici, sufocați până acum de birocrați.



Maia Sandu și Andrei Năstase au mai criticat și proiectul guvernamental ”Drumuri bune pentru Moldova”, în baza căruia vor fi reparate 1200 de km în aproape toate satele țării.



Din retorica liderilor opoziției, care spun că nu e nevoie de acest proiect, rezultă că e mai bine ca oamenii să meargă în continuare prin gropi, ca elevii să înfrunte noroiul și băltoacele în drum spre școală. Și asta pentru că reparația drumurilor este “o cheltuială aiurea a banilor publici”.



Trebuie să precizăm doar că până acum au fost reparate aproape 400 de km de drum, astfel că pe aceste drumuri bune deja merg peste 800 de mii de oameni. În multe sate, străzile au fost asfaltate cu decenii în urmă, încă pe vremea lui Gorbaciov. Iată că binomul Sandu-Năstase vrea ca glodul să fie în continuare la putere. Lui Sandu și Năstase nu le este pe plac nici proiectul Prima Casă, care acum dă posibilitate moldovenilor să-și cumpere locuințe în condiții la care puteau doar să viseze. Pentru anumite categorii de cetățeni, statul achită până și 90 la sută din valoarea creditului ipotecar. Desigur, liderii PAS și PPDA sunt asigurați cu locuințe, mai ales Andrei Năstase, care a declarat că are 11 case. Ei au uitat, pe semne, ce înseamnă să stai cu chirie și să te gândești dacă ai din ce să plătești pentru apartament luna viitoare. Cei doi politicieni, care trăiesc nu se știe din ce bani, au obrăznicia să bage piciorul în prag și încearcă să saboteze proiectele care vin să îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor. Binomul Sandu-Năstase a criticat și Arena Chișinău, un obiectiv strategic pentru țară, nu doar pentru sport și distracție, ci și pentru obrazul Moldovei, să avem și noi cu ce ne mândri. Scrie zilele trecute, maestrul Constantin Moscovici a venit cu precizarea că, de la Independență, în Moldova nu s-au construit decât blocuri, iar acum va apărea un edificiu polivalent cu care să se mândrească întreaga țară. Doar că dacă vin la guvernare, PAS și PPDA vor lăsa doar ruine în apropiere de Stăuceni, unde se planifică ridicarea Arenei Chișinău. Maia Sandu și Andrei Năstase au bătut cărări peste hotare ca să obțină amânarea finanțării europene pentru Moldova. Tot ei cereau mereu ca FMI să nu ne acorde finanțare, pentru dezvoltarea țării. De ce Sandu și Năstase urăsc atât de mult țara și cetățenii noștri? Ce le-au făcut oamenii simpli ca Maia Sandu și Andrei Năstase să facă tot posibilul ca viața cetățenilor să nu se îmbunătățească? Și ce au făcut ei vreodată bine țării?