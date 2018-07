(video) Îndemnul lui Zumbreanu: Nu faceți denunțuri pe Facebook, veniți cu probe la CNA!

Cei care au fost subiectul sau martorii unor cazuri de corupție sunt îndemnați să depună un denunț la autoritatea responsabilă, în cazul Republicii Moldova fiind vorba de Centrul Național Anticorupție (CNA), și nu pe rețelele de socializare sau alte platforme online. Cu o astfel de reacție a venit directorul CNA, Bogdan Zumbreanu în urma declarațiilor pediatrului Mihai Stratulat care a scris pe pagina sa de Facebook că cel puțin două instituții medicale din Capitală pun copiilor diagnoze greșite pentru a primi mai mulți bani de la CNAM.



Deși Zumbreanu a spus că denunțurile pe Facebook mai mult încurcă decât ajută, Centrul Național Anticorupție s-a autosesizat în acest caz și efectuează investigațiile de rigoare.



„Este foarte sensibil subiectul. O să-mi permit să fac așa o glumă… eu „ador” denunțurile de pe Facebook. Noi ne-am autosesizat, am solicitat informații de la ministerul de resort dacă a fost creat vreun grup de lucru, ce planuri are și ce va întreprinde. Ne-am exprimat disponibilitatea de a acorda asistență dacă vor considerea necesar. Evident facem și noi investigațiile noastre mai confidențiale ca să vedem dacă se adeverește sau nu informația. În calitate de anchetator vă spun sigur că acest fapt, a fost sau nu greșit diagnosticat cineva, poate să-l constate doar expertiza medico-legală, ceea ce îngreunează depistarea acestor cazuri”, a declarat Bogdan Zumbreanu în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



”Îmi pare rău că lumea astăzi depune denunț pe Facebook. Cu această ocazie, eu îndemn persoanele să-și assume responsabilitatea să prezinte probe, dacă le are, astfel încât noi să putem documenta aceste fapte. Dar nu așa ca după ce a apărut postarea respectivă câțiva copii să fie imediat scoși din spital și caută-i după asta”, a adăugat șeful CNA.



Amintim că, pediatrul Mihai Stratulat a scris recent o postare pe rețelele de socializare în care vine cu acuzații dure la adresa conducerii Spitalului Clinic Municipal pentru Copii nr. 1 (str. S. Lazo) și Spitalul Clinic Municipal nr. 1 (str. Melestiu), precum că aceștia ar pune copiilor diagnoze greșite, în mod intenționat, pentru a spori numărul copiilor internți în spital și a primi mai mulți bani de la CNAM.



La rândul lor, reprezentanții Spitalului Clinic Municipal nr. 1 resping acuzațiile aduse de medicul Mihai Stratulat și susțin că acesta din urmă ar încerca să-și facă imagine pe seama unor astfel de declarații.



Și reprezentanții Spitalului Clinic Municipal nr. 1 își apără reputația și spun că, în opinia lor, Stratulat ace o acțiune de marketing neloial.



Subiectul a fost abordat și de premierul Pavel Filip, în debutul ședinței Cabinetului de Miniștri. De asemenea, Centrul Național Anticorupție a anunțat că s-a autosesiza pe marginea cazului dat. Între timp, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a inițiat o anchetă cu privire la acest caz.

Vezi VIDEO aici