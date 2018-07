Piersicile sau fructele longevității. 10 beneficii surprinzătoare ale acestor fructe

Pe lângă faptul că sunt niște fructe extrem de gustoase și de zemoase și au un parfum îmbietor, piersicile, denumite și fructele longevității, au beneficii uimitoare pentru sănătate.



10 beneficii surprinzătoare ale piersicilor



1. Protejează vederea

Piersicile conțin o cantitate mare de betacaroten, un antioxidant esențial pentru menținerea sănătății ochilor. Acesta previne apariția cataractei și a degenerescenței maculare, boală care în timp duce la orbire.



2. Previn apariția obezității

Piersicile conțin compuși bioactivi ce previn apariția obezității și a bolilor asociate cu aceasta. Ele nu conțin grăsimi și au foarte puține calorii. Zahărul din aceste fructe este natural și nu are efecte adverse asupra sănătății. Compușii fenolici ce se găsesc în piersici au proprietăți antiinflamatorii, astfel că prin consumul lor organismul arde mai multe calorii decât conține fructul în sine.



3. Protejează sistemul nervos

Stresul și anxietatea sunt ținute la distanță cu ajutorul magneziului din piersici. Astfel, este menținut echilibrul sistemului nervos. Vitamina B prezentă în fruct are efecte asemănătoare serotoninei, numită și hormonul fericirii.



4. Previn apariția cancerului

Datorită conținutului crescut de antioxidanți, piersicile previn multiplicarea celulelor canceroase. Ele protejează împotriva apariției cancerului la plămâni, colon și a cancerelor bucale. Mai mult, ele pot opri creșterea celulelor canceroase de la nivelul sânului, fără a deteriora celulele sănătoase.



5. Mențin colesterolul în limite normale

Consumul zilnic de piersici ține colesterolul sub control, precum și alte probleme ce duc la apariția diabetului și a bolilor vasculare.



6. Ajută la digestie

Pentru a avea un stomac și un sistem digestiv sănătos nu trebuie să îți lipsească piersicile din meniul zilnic. Ele conțin multe fibre ce ajută la echilibrarea tranzitului intestinal și în combaterea unor boli precum constipația, ulcerul, gastrita sau hemoroizii.



7. Îmbunătățesc aspectul pielii

Vitamina C din piersică ține la distanță radicalii liberi și îți face pielea mai elastică și mai fermă. Potrivit oamenilor de știință, zeaxantina și luteina din piersici au efecte anti-inflamatorii asupra deteiorării celulelor pielii cauzate de razele ultraviolete.



8. Normalizează tensiunea arterială

Bogată în ptasiu și săracă în sodiu, piersica ajută la ținerea sub control a tensiunii arteriale. De asemenea, fructul mai conține și magneziu, fosfor, zinc, cupru, mangan, fier și calciu, elemente ce oferă suport globulelor roșii ale sângelui și îmbunătățesc sănătatea vasculară.



9. Benefice în sarcină

Vitaminele și mineralele din piersici sunt benefice în sarcină. Calciul de care fătul are nevoie pentru întărirea oaselor, dinților și mușchilor este oferit de vitamina C. De asemenea te ajută în absorbția fierului precum și în prevenirea crampelor și a stării de oboseală.



10. Reduc inflamația

Aceste fructe au proprietăți antiinflamatoare, antimicrobiene și antioxidante. Vitamina A din piersici ajută la ameliorarea inflamației în cazul gutei și a reumatismului.