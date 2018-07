Ce spun astrele azi, 21 iulie

Berbec

Ar trebui sa fiti mai atenti cu lucrurile voastre in aceasta perioada, deoarece veti avea tendinta sa le folositi intr-un mod haotic, fara un plan dinainte stabilit. Incercati sa va tratati relatiile cu prietenii cu mai multa seriozitate; daca apare un conflict, ar trebui sa discutati despre aceasta problema si sa ajungeti la un compromis! Veti reusi sa va aduceti dieta pe calea cea buna, insa va fi foarte usor sa uitati de obiceiurile sanatoate si sa faceti greseli din cand in cand. A gresi este omeneste, asa ca incercati sa fiti cat se poate de atenti si sa nu va simtiti descurajati atunci cand lucrurile nu se desfasoara conform planului.



Taur

Este posibil ca o schimbare de la locul de munca sa va dea planurile peste cap. Aveti destul timp pentru a va obisnui cu noua rutina, asa ca nu va faceti prea multe griji! Masurile pe care le luati impotriva durerilor de cap s-ar putea sa nu fie indeajuns! Incercati sa stati departe de aerul conditionat si sa va odihniti corespunzator in fiecare noapte. Veti avea sansa sa cunoasteti persoane noi si ca cerul ce prieteni sa se largeasca, insa nu uitati ca nu ar trebui sa neglijati prietenii pe care deja ii aveti. Rudele sunt alaturi de voi atunci cand aveti o problema, insa prezenta lor constanta poate deveni o bataie de cap.



Gemeni

Stiti ce va doriti de la viata, in special de la cariera voastra, insa va trebui sa realizati faptul ca nu puteti ajunge acolo foarte usor! Incercati sa va setati teluri pe care le puteti atinge imediat si sa dezvoltati un plan de lunga durata. S-ar putea sa aveti probleme in relatia cu partenerul, insa toate acestea pot fi rezolvate printr-o discutie sincera. Nu amanati platile lunare, deoarece s-ar putea sa uitati de acestea si sa aveti probleme mai tarziu. Exista un moment perfect pentru fiecare lucru; atunci cand aveti de dat o veste proasta, incercati sa nu o faceti atunci cand persoana respectiva se plange de o problema.



Rac

Ar trebui sa invatati cum sa va folositi de tot timpul pe care il aveti intr-o zi, iar acest lucru presupune si respectarea unor ore dedicate relaxarii. Incercati sa fiti cat mai productivi la locul de munca si evitati sa va ocupati de aceste responsabilitati in timpul vostru liber. S-ar putea ca cineva din familie sa nu va ia in serios sfaturile pe care le oferiti, iar acest lucru va fi cel putin suparator. Sanatatea este un aspect al vietii voastre pe care de obicei l-ati ignorat, dar s-ar putea ca in ultima perioada sa fi devenit mai interesati de acest lucru. Ati putea sa implicati si pe cineva drag in aceasta schimbare, care este spre folosul tuturor!



Leu

Daca nu ati avut prea mult timp pentru a fi alaturi de cei dragi in ultima vreme, s-ar putea ca in sfarsit sa aveti ocazia sa participati la un eveniment sau sa plecati in afara orasului. Nu lasati platile sau responsabilitatile urgente sa se adune pana in punctul in care nu veti mai avea timp liber pentru a va ocupa de acestea; ati putea sa treceti toate datele importante pe o hartie si sa o tineti la loc sigur. S-ar putea sa va confruntati cu picioare umflate din cauza temperaturilor ridicate si retentiei de apa. Daca luati masurile necesare, veti reusi sa ameliorati situatia.



Fecioara

In aceasta perioada va veti bucura de relatii foarte bune in familie, iar partenerul s-ar putea sa va faca o surpriza; este o zi benefica pentru voi, din punct de vedere personal. Incercati sa nu va intristati prea mult atunci cand proiectele voastre personale nu se desfasoara precum va asteptati sau sunt amanate. Aveti tot timpul din lume pentru a face toate aceste lucruri, iar daca renuntati la mentalitatea ca va aflati intr-o cursa contra cronometru, veti fi mult mai fericiti. Este posibil ca o ruda sa va contacteze in legatura cu o idee de afaceri, insa ar trebui sa priviti aceasta intr-un mod cat se poate de obiectiv.



Balanta

S-ar putea sa treceti printr-o perioada cu foarte mult stres, iar acest lucru se va resimti asupra sanatatii voastre. Incercati sa va petreceti timpul liber relaxandu-va in aer liber, insa evitati orele calduroase. Nu urmati exemplul celor din jur in orice situatie! Veti fi mult mai fericiti daca va croiti propriul drum, chiar daca acest lucru presupune si unele greseli. Bugetul vostru arata bine in aeasta perioada, deci va permiteti sa organizati o vacanta in afara tarii, in special daca acesta este un lucru pe care vi-l doriti de mult timp. Este posibil ca un prieten drag sa va contacteze astazi, lucru care va va conferi o stare pozitiva.



Scorpion

Desi va doriti sa duceti un stil de viata activ, nu sunteti foarte siguri cu ce sa incepeti. Aveti la dispozitie foarte multe activitati pe care le puteti face cu un buget redus, cum ar fi alergatul sau chiar yoga si pilates. S-ar putea sa nu fiti prea rabdatori in aceasta perioada si, prin urmare, nu veti fi nici intelegatori cu cei din jur si, din pacate, nici foarte cooperanti in activitatile propuse. Copiii vostri au nevoie de mai multe libertate de alegere; atata timp cat ii supravegheati si ii educati asupra anumitor pericole, puteti sa le acordati mai multa incredere. Astfel, relatia dintre voi ar putea fi chiar mai apropiata si mai sincera.



Sagetator

S-ar putea sa fiti nevoiti sa faceti o calatorie in afara orasului, insa astfel veti avea oportunitatea sa va relaxati putin si sa uitati de rutina. Nu incercati sa prezentati proiecte nefinisate sau pentru care nu aveti argumente bune; cei din jur va vor critica pentru fiecare greseala! S-ar putea sa fiti contactati in aceasta perioada in legatura cu foarte multe oferte carora nu le veti putea rezista, iar acest lucru ar putea fi periculos pentru bugetul vostru. Incercati sa nu va incredeti in fiecare campanie sau brand care va contacteaza telefonic si sa cautati detalii despre obiectele pe care vi le doriti. Astfel, veti evita situatia neplacuta in care platiti foarte mult pentru ceva de o calitate proasta.



Capricorn

Veti fi foarte greu de gasit de cei dragi in aceasta perioada, iar acest lucru va crea numeroase confuzii in viata voastra personala. Sunteti foarte ocupati si v-ati implicati in numeroase proiecte, ceea ce inseamna ca veti fi usor de abordat doar pentru problemele urgente. Ar trebui sa fiti mai increzatori in propriile forte, in special daca nu aveti un motiv anume sa va indoiti de ceea ce puteti face. S-ar putea ca cineva drag sa va destainuie un secret care ar putea sa va apropie foarte mult. Daca aveti copii, este posibil ca in aceasta perioada sa treceti prin dificultati in relatia voastra. Incercati sa fiti mai ingaduitori cu acestia.



Varsator

Desi refuzati sa ascultati sfaturile celor din jur, veti reusi sa va descurcati singuri in orice situatie. Aveti insa grija, deoarece incapatanarea nu este o trasatura cu care va puteti mandri mereu! S-ar putea ca cei dragi sau chiar superiorii de la locul de munca sa fie nemultumiti de atitudinea voastra. Este posibil sa va confruntati cu probleme de digestie, asa ca aveti grija la ce mancati in aceasta perioada, deoarece stomacul vostru va fi foarte sensibil. Nu asteptati ca partenerul sa faca primul pas daca va doriti ca relatia voastra sa evolueze. Incercati sa dati dovada ca sunteti implicati emotional in viitorul vostru.



Pesti

Astazi s-ar putea sa va simtiti lipsiti de energie, ceea ce ar putea sa afecteze planurile pe care le-ati facut cu cei dragi. Incercati sa va ganditi de doua ori inainte sa luati o decizie importanta, chiar daca aceasta se rezuma doar la achizitia unui obiect de uz casnic. Atunci cand nu sunteti siguri de ceva, puteti cere sfatul cuiva drag. Este posibil ca sentimentele puternice cu care va confruntati in relatia cu partenerul sa duca la momente de tensiune sau neintelegere. S-ar putea ca modul in care vorbiti cu unele persoane sa fie mult prea politicos, ceea ce le poate da ideea ca nu va simtiti la fel de apropiati de ele.