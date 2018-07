Monumentele de for public vor fi sistematizate într-un nou Registru național, conform unei hotărâri adoptate astăzi de Parlament, informează MOLDPRES.



Inițiativa a fost prezentată în plenul Legislativului de către secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Andrei Chistol. „Documentul are drept scop inventarierea, menținerea evidenţei și protecția monumentelor. Totodată, Registrul va fi utilizat şi pentru delimitarea terenului monumentelor de for public, elaborarea planurilor zonelor de protecţie a monumentelor, cu înregistrarea acestora în baza de date cadastrală. În aşa mod, aceste documentaţii vor fi utilizate şi pentru elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice ale localităţilor Republicii Moldova”, a afirmat Chistol.



La rândul său, şeful cabinetului ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Gheorghe Postică, a subliniat că Registrul prezintă o selecție a monumentelor incluse anterior din Registrul aprobat în anul 1993. „Astfel, mai multe monumente care nu mai există vor fi excluse din document. Aceasta este prima etapă de îmbunătățire a politicilor de evidență a monumentelor, iar în cea dea doua etapă va urma realizarea Registrului mormintelor și operelor de război”, a spus Postică.



În cadrul dezbaterilor, mai mulți deputați PLDM și PL au criticat existența în noul Registru a unor monumente sovietice. De cealaltă parte, deputații socialiști au îndemnat ca „subiectul privind monumentelor ce au o importanță istorică să nu fie politizat”.



Monumentele care vor fi incluse în acest document urmează a fi clasate în categoria A, conform valorii artistice şi urbanistice, a valorii memorial-simbolice şi vechimea acestuia. Registrul național al monumentelor de for public presupune un tabel clasificat după codul operei, adresa, localitatea, denumirea monumentului și datarea acestuia. Documentul nu necesită cheltuieli financiare.



Potrivit datelor ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în Registrul monumentelor de for public din anul 1993 sunt incluse circa 6000 de monumente, însă pe parcursul anilor numărul acestora s-a diminuat și necesită o reevaluare.