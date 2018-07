VIDEO/Cureaua lui Șor are patru ani și a fost dăruită de soția sa

Cureaua pe care a purtat-o vineri primarul de Orhei la protestul împotriva închiderii magazinelor sociale are patru ani și este un cadou de la soție, a declarat acesta într-o înregistrare pe contul său de Facebook, după ce unele instituții de presă controlate politic au atras atenția la acest atribut al liderului Partidului Șor. El i-a avertizat pe liderii PAS și PPDA, Maia Sandu și Andrei Năstase, că aceasta este cureaua cu care vor primi peste fese dacă vor continua să-și bată joc de oameni.



„Cureaua are patru ani și mi-a dăruit-o soția. Este centura care îmi aduce noroc și o port mereu. Cu ea o să vă dau la fund și ție Andrușa, și ție Maiecica. Dacă o să vă comportați așa, o s-o primiți”, a declarat Ilan Șor.



Totodată el s-a referit și la presa angajată politic, care tratează părtinitor evenimentele organizate de Partidul ȘOR. „Opriți-vă! Cât ați vorbit despre mine, v-am răbdat, dar dacă ați ajuns să umiliți poporul, am să dau de voi și o să vă pară rău”, a avertizat liderul Partidului ȘOR.



Amintim că vineri 10 mii de oameni au protestat în centrul Chișinăului împotriva intenției PPDA și PAS, prin intermediul PLDM, de a închide magazinele sociale, un proiect inițiat de Ilan Șor care are peste 200.000 de beneficiari – oameni în etate, membri ai familiilor numeroase și persoanele dezavantajate sociale. Manifestanții au protestat în fața sediilor PAS și PPDA.



VIDEO aici