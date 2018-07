Noapte de cosmar pentru locuitorii unui bloc nou de locuit din centrul capitalei. Cateva minute de ploaie torentiala au fost de ajuns sa inece la propriu blocul.



In cateva minute de ploaie, parcarea blocului s-a umplut cu apa dupa ce cateva tevi au cedat, iar lifturile si holurile de la primele etaje au fost inundate.



Oamenii au facut tot ce le-au stat in puteri, insa apa tisnea peste tot. Imaginile au fost postate pe facebook, iar in ele se vede cum apa siroieste pe lifturi, pe masini, pe scari, iar holurile de la primele etaje, au fost si ele inundate.

