Uleiul de in, beneficii uimitoare pentru organism. La ce ajută cel mai mult

Uleiul din seminţe de in este prezent în alimentaţia oamenilor de mai bine de 9.000 de ani. Este un produs natural, extras prin presarea la rece a seminţelor plantei de in.



Uleiul de in este bogat în vitamine, minerale, şi este o excelentă sursă de acizi graşi sănătoşi Omega 3 şi Omega 6. Nu conţine gluten şi poate fi consumat de persoanele ce suferă de intoleranţă la gluten.



Uleiul de in poate fi inclus pe lista alimentelor cu beneficii extraordinare pentru sănătate. Iată de ce uleiul de in este un adevărat elixir pentru organism.



Scade nivelul colesterolului

Uleiul de in este capabil să regleze tensiunea arterială, scăzând astfel nivelul colesterolului, reglează pulsul, coagularea sângelui şi sistemul nervos.



Te ajută să slăbeşti

Uleiul de in acţionează ca un laxativ natural, pune sistemul digestiv în mişcare, te ajută să scapi de toxine şi să te menţii în formă, ba chiar să dai jos câteva kilograme, în mod natural.



Previne apariţia celulelor canceroase

Datorită conţinutului ridicat de acid alfa-linoleic, uleiul de in ar putea fi capabil să stopeze apariţia cancerului şi să oprească dezvoltarea celulelor deja afectate.



Ţine astmul sub control

Pentru că este bogat în acid alfa-linoleic, uleiul de in este capabil să reducă inflamaţiile de la nivelul sistemului respirator, îmbunătăţind calitatea vieţii pentru persoanele ce suferă de astm sau alergii.



Menţine sănătatea pielii

Pentru că ajută corpul să fabrice colagen, uleiul de in este extrem de benefic pentru piele, fiind capabil să îndepărteze celulita ş chiar eczemele cauzate de alergii sau produse cosmetice cu chimicale. Acizii graşi din uleiul de in contribuie la elasticitatea şi sănătatea pielii.