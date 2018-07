Răsturnare de situație legată de compania Kroll? Ilan Șor promite „o mică surpriză” în cel mai scurt timp

Acționarea în judecată a companiei Kroll, de către primarul de Orhei Ilan Șor, pare să producă surprize. Cel puțin așa sugerează Ilan Șor, care însă a evitat să ofere mai multe detalii marți, 17 iuie, într-o conferință de presă.



Acesta a fost întrebat ce se aude cu dosarul său împotriva Kroll, iar Ilan Șor a declarat că în cel mai scurt timp va veni cu un anunț important, care va fi o „mică surpriză”.



„Foarte curând veți afla. În următoarele săptămâni veți avea noutăți plăcute și interesante. Eu doar i-am avertizat pe toți - când bateți limba, gândiți-vă, pentru că va trebui să vă cereți scuze. Am spus că voi demonstra și voi demonstra, iar aceasta se va întâmpla foarte curând. Va fi o mică surpriză”, a promis Ilan Șor.



Amintim că el a acționat la Curtea Supremă de la Londra compania Kroll, după ce aceasta în rapoartele sale l-a prezentat pe Ilan Șor drept principal beneficiar al fraudei bancare din 2014, fără a prezenta probe. „Nu am de gând să tolerez în continuare insinuările și abuzurile din partea companiei “ucigașe” Kroll. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că avocații mei au depus cerere de chemare în judecată a companiei Kroll la Curtea Supremă din Londra. Sunt convins că vom reuși să demascăm adevărata activitate a companiei Kroll și să obținem dreptate în această instanță oficială”, scria la sfârșitul lunii decembrie 2017, Ilan Șor.



La începutul acestui an, avocatul regal britanic QC James Ramsden a prezentat la Londra un rezumat al raportului și concluziile formulate urmare analizei activității Kroll privind investigarea fraudei din sectorul bancar din Moldova. În opinia avocatului, întreaga investigație realizată de Kroll ridică multe semne de întrebare, iar concluziile sunt nefondate și părtinitoare, nefiind luate în calcul dovezi relevante.



Recent, Ilan Șor a dezvăluit într-un interviu televizat că i s-a propus să mituiască Kroll ca să nu figureze în rapoartele sale privind devalizările din sistemul bancar, dar el a refuzat. Cel care i-a propus să dea mită a fost controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care, se pare că a plătit aeastă „taxă”, astfel încât numele său nu figurează în rapoarte.