Vlad Plahotniuc consideră că Moldova trebuie să facă reforme pentru binele cetățenilor, nu pentru finanțări. "Am cerut urgentarea votării inițiativelor din angajamentele convenite cu UE, inclusiv a celor prevăzute pentru finalul anului"

Republica Moldova își va respecta angajamentele sale externe, indiferent de anumite reacții din Parlamentul European. În același timp, autoritățile se vor concentra pe proiecte noi, care să ofere beneficii directe cetățenilor. Anunțul a fost făcut de către liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la briefingul susținut după ședința săptămânală a formațiunii.



”În acest sens, am discutat despre menținerea angajamentelor noastre cu privire la reforme, asumate față de partenerii externi, nu doar pentru că angajamentele trebuie respectate, dar și pentru că ele contribuie la modernizarea Republicii Moldova”, a spus șeful democraților.



Totodată, Plahotniuc a anunțat că guvernarea se va concentra pe noi proiecte sociale, economice, educaționale, de sănătate publică, de infrastructură și altele.



Acesta a mai spus că Executivul a prezentat un raport în legătură cu îndeplinirea angajamentelor asumate în relația cu Fondul Monetar Internațional și cu Uniunea Europeană, pentru cele 3 tranșe de finanțare, convenite cu ei.



”Am constatat că în relația noastră cu FMI - angajamentele noastre au fost îndeplinite complet, iar FMI, la rândul său, și-a respectat întru totul partea sa de obligații. În relația noastră cu Uniunea Europeană noi, de asemenea, am îndeplinit toate angajamentele noastre și, chiar dacă UE încă nu și-a respectat partea sa de înțelegeri, noi vom continua să implementăm reformele pentru modernizarea țării”, a punctat liderul democraților.



Acesta a mai atras atenție asupra faptului că guvernarea a îndeplinit toate condițiile din Acordul de macro-finanțare cu UE nu doar din cadrul primei tranșe, dar au fost realizate deja o parte considerabilă din reformele stabilite pentru cea de-a doua și a treia tranșă.



”Le-am spus și colegilor, o spun și public: reformele NU le facem pentru a primi finanțări externe. Noi le facem pentru o viață mai bună a oamenilor, de aceea am solicitat astăzi colegilor să se urgenteze votarea în Parlament a legilor, care se află deja în dezbateri în Legislativ”, a spus Vlad Plahotniuc.



Amintim că printre aceste documente se numără inclusiv pachetul de legi pentru justiție, care va elimina abuzurile privind arestul preventiv, dar și alte legi convenite cu UE pentru reformarea justiției.