Adio, pistrui! Află cum poţi îi poţi estompa cu produse pe care le ai în bucătărie

Nu, pistruii nu sunt un defect! Dimpotrivă, ai fi surprinsă să afli că, de fapt, posesoarele acestor mici „constelații” pe nas sau pe obraz sunt considerate femei cu o frumusețe specială. Totuși, majoritatea are tendința să le ascundă sub machiaj sau încearcă să le estompeze.



Pistruii apar, în general, pe pielea deschisă la culoare. Sunt mai vizibili pe zonele expuse constant la soare, precum fața, gâtul și mâinile. Dacă observi modificări în ceea ce privește forma, dimensiunile, culoarea sau textura pistruilor, este indicat să mergi la medicul dermatolog.



Într-un vas de ceramiă, zdrobește 2-3 felii de miez de pepene roșu sau galben. Aplică sub formă de mască pe fața curată și lasă să acționeze 10-15 minute. Clătește cu apă călduță. Pepenele catifelează, calmează tenul iritat și ajută la estomparea pistruilor și petelor pigmentare.



Infuzie de pătrunjel

Pătrunjelul este un remediu frecvent utilizat în tratarea pistruilor, deoarece are un conținut ridicat de vitamina C, magneziu, calciu, precum și potasiu. Acești nutrimenți sunt necesari în menținerea unei producții de colagen normale. De asemenea, pătrunjelul are proprietăți de albire a pielii. Toarnă o cană de apă clocotită peste 3 lingurițe de frunze uscate, acoperă cu un capac şi lasă la infuzat 30 de minute. După răcire, strecoară și aplică pe zonele cu pistrui. Lasă să acționeze 30 de minute, apoi clătește cu apă călduță. Repetă tratamentul cel puțin 7 zile.



Cataplasme cu castraveți

Poți diminua intesitatea pistruilor cu suc de castravete. Dă prin răzătoare 2-3 castraveți și întinde-i pe față. Lasă să acționeze cel puțin 20 de minute. Fă tratamentul de 3 ori pe zi, până când apar rezultatele dorite.



Ceai de păpădie

Proprietățile de albire pe care le are păpădia o recomandă în remediile pentru estomparea pistruilor. Fierbe, 15 minute, într-o cană cu apă, 2 linguri de rădăcină tocată mărunt de păpădie. Acoperă și lasă la infuzat 10 minute. După răcire, spală fața și decolteul cu acest ceai și nu te clăti decât după ce au trecut 30 de minute. Pentru combaterea pistruilor poți utiliza și laptele de păpădie. Extrage lichidul din tulpină și aplică-l direct pe zonele cu pistrui.



Cataplasme cu ceapă

Și câteva ingrediente din bucătărie te pot scăpa de pistrui și pete. Sulful conținut de ceapă ajută la ameliorarea treptată a pistruilor, aceștia devenind mai puțin vizibili. Taie felii o ceapă, apoi masează zonele cu pete. Lasă să acționeze aproximativ 15 minute. Dacă vrei să ai rezultate, fă acest procedeu în mod regulat.



Suc de lămâie

Dacă ai în casă o lămâie, folosește-o ca să scapi de pistrui și de petele de soare. Tot ce trebuie să faci este să aplici sucul de la o jumătate de lămâie pe zonele cu pistrui și să masezi pielea ușor. Lasă să acționeze 15 minute, apoi clătește cu apă călduță. Repetă procedeul de 2 ori pe zi, până când observi că pistruii sau petele de soare încep să se estompeze.