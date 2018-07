Fie că adori sau nu acest anotimp, adaptarea la temperaturile ridicate și protejarea pielii de razele ultraviolete sunt absolut necesare. Iată câteva substanțe nutritive esențiale pentru organism vara.



Orice femei își dorește să aibă o piele hidratată și catifelată, mai ales în perioada estivală, când piesele vestimentare de bază sunt rochiile. Pentru asta, organismul nostru are nevoie de anumite substanțe nutritive. Iată cinci dintre ele.



Vitamina E

Această vitamină nu trebuie să-ți lipsească vara dacă vrei să te protejezi de razele UV ce îți pot afecta pielea. Nu doar ajută la fortificarea sistemului imunitar, ci și favorizează cicatrizarea în caz de arsuri. Este eficientă și împotriva alergiilor specifice sezonului cald, datorită proprietățiilor antioxidante. Vitamine E se găsește în uleiul de măsline, nucile, alunele şi migdalele, semințe de floarea soarelui crude, caisele uscate. În combinație cu alte elemente nutritive, cum ar fi seleniu, vitamina B3 și vitamina C, vitamina E funcționează mai eficient.



Vitamina C

Vitamina C este unul dintre cei mai eficienți nutrienți, cu numeroase efecte pozitive asupra organismului nostru. Aceasta ajuta la îmbunătățirea texturii pielii, o protejează împotriva razelor UV și stimulează producția de colagen. Este, de asemenea, eficientă și la cicatrizarea arsurilor suferite în urma expunerii îndelungate la soare.

Legumele și fructele sunt principalele alimente bogate în vitamina C, în special ardeiul rosu, ardeiul iute, pătrunjel, broccoli, căpșunile, grepfruitul, pepeni, lămâile, fructele de pădure și kiwi.



Vitamina A

Proprietățile antiaging ale vitaminei A conferă un aspect tineresc pielii, stimulează producția de colagen și menține hidratarea. O găsești în alimente precum morcovii, pepenele, caisele, roşiile, ficatul de vită, lapte, ouă. În asociere cu alimente care conţin vitaminele E şi C, aceasta te ajută să previi alergia benignă la soare.



Seleniu

Seleniu este un oligoelement eficient în prevenirea dezvoltarea bolilor degenerative, cum ar fi cancerul de piele, și a ridurilor. Fiind un mineral cu proprietăți antioxidante, acesta are un rol activ în menținerea imunității ridicate. Carnea și fructele de mare conțin selenium, dar și cerealele integrale. Atenție însă, o doză prea mare de seleniu este toxică pentru organism. La un adult, cantitatea maximă admisă este de 400 micrograme de seleniu pe zi.



Omega 3

Acizii grași Omega 3 sunt esențiali pentru sănătatea organismului, vindecă pielea deteriorată și o fac mai rezistentă în fața amenințărilor externe, cum ar fi razele UV. De asemenea, aceștia reduc inflamațiile de la nivelul tenului, cum ar fi roșeațea. Uleiul de pește este bogat în acizi grași Omega 3 care contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar. Nucile și legumele cu frunze verzi conțin acizi grași și proteine. Fiind emolienți, acizii grași revitalizează pielea uscată.