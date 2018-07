”Arena Chișinău” va fi construită de compania Summa, care a ridicat mall-ul de la Botanica, hotelul Radisson Blu Leogrand Chișinău și clinica Medpark

Arena polivalentă națională, cunoscută drept ”Arena Chișinău” va fi construită de compania Summa din Turcia. Anunțul a fost făcut de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la un briefing de presă.



Arena va fi ridicată pe un teren de 10 hectare din comuna Stăuceni, o suburbie a Capitalei, iar lucrările vor începe la sfârșitul lunii august și vor dura aproximativ un an.



”Din acțiunile ce urmează a fi finalizate este pregătirea terenului pentru șantier, inclusiv defrișare și nivelare, proces care efectiv începe de luni, finalizarea separării terenului în 10 ha și 59 ha și anunțarea câștigătorului Concursului de selectare a partenerului privat, exercițiu care a avut loc astăzi. Proiectul este important nu doar pentru orașul Chișinău, dar și pentru toată țara. Credem că acesta va da un impuls dezvoltării și turismului în Republica Moldova”, a spus Chiril Gaburici.



La rândul său, Monica Babuc a precizat că firma selectată are experiență generală în domeniul construcțiilor de minimum trei proiecte de proiectare și construcție realizate în ultimii cinci ani, cu o valoare de cel puțin 30 de milioane de euro fiecare și are acces la linii de finanțare de minimum 50 de milioane de euro de la instituții bancare cu reputație.



În mod special, compania are experiență în construcția edificiilor de profil sportiv similare Arenei Chișinău. În prezent, întreprinderea turcă derulează astfel de proiecte în Senegal și Rusia.



”Este o companie internațională puternică și care are activități în țara noastră și care a demonstrat prin muncă de calitate că poate duce până la capăt proiectele inițiate. Conform procedurilor legale, urmează perioada de negociere a contractului dintre Partenerul Public, reprezentat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și câștigătorul concursului, compania SUMMA, ceea ce va dura până la 30 de zile”, a mai spus ministrul Babuc.



Compania Summa este prezentă în Republica Moldova de aproape 20 de ani și în această perioadă a construit sau a reparat mai multe edificii publice și private. Printre proiectele realizate cu succes de oamenii de afaceri turci se numără reconstrucția terminalului aeroportului internațional din Chișinău, în perioada 1999-2000, reabilitarea traseului Chișinău-Soroca în cadrul Programului Millenium Challenge, finanțat de Guvernul american. De asemenea, compania dată a construit Radisson Blu Leogrand Hotel Chișinău, a renovat clădirea Spitalului Clinic Republican, a ridicat centrul Medpark și a construit două centre comerciale în sectorul Botanica al capitalei, inclusiv un mall. În total, oamenii de afaceri din Turcia au realizat 10 proiecte de infrastructură în țara noastră.



Arena Chişinău va avea o capacitate de până la cinci mii de locuri și va putea găzdui diferite evenimente sportive, conferințe, expoziții sau concerte. Complexul va mai include o piscină olimpică, săli de fitnes, terenuri de tenis, un hotel, magazine și localuri de alimentație publică. Proiectul a fost anunțat în luna martie de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu. Proiectul s-a bucurat de susținere din partea federațiilor sportive din țară, dar și de către impresari, care spun că vor putea aduce la Chișinău mai multe vedete de talie mondială.