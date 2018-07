Ce spun astrele azi, 12 iulie

Berbec

Daca va mentineti pe latura practica, realista a lucrurilor, totul ar trebui sa mearga ca pe roate; nu trebuie sa idealizati lucrurile, ci doar sa fiti cat mai obiectivi in aprecieri. Puteti incepe o afacere profitabila, puteti sa va gasiti un nou loc de munca, puteti demara noi proiecte. Totul sub auspicii foarte favorabile; contextul astral arata mare sustinere pentru intreprinderile voastre de pe parcursul acestei zile. Posibilitatile sunt infinite, trebuie numai sa fiti pe faza si sa prindeti momentul oportun. Tineti mereu cont de limite, nu va aventurati in actiuni imposibile, pentru ca va va costa, de cele mai multe ori, mult mai mult decat va puteti permite.



Taur

Implicati-va ceva mai atent in conversatiile cu tenta serioasa; mai ales daca este vorba de discutii de afaceri, nu lasati nimic la voia intamplarii. Orice chestiune din acest domeniu, tratata cu superficialitate, poate aduce probleme si pierderi semnificative mai tarziu. Si in familie, abordati cu multa seriozitate problemele ce ar putea sa apara. Chiar daca acestea sunt minore, nu ignorati nimic, vedeti care sunt cauzele si reglati totul, altfel, in timp, riscati sa ajungeti la chestiuni cronicizate. Fiti rabdatori si seriosi in relatiile cu juniorii; problemele lor vi s-ar putea parea minore, dar pentru ei lucrurile nu stau la fel.



Gemeni

Faptul ca sunteti foarte siguri pe voi va confera o stare extrem de benefica, ce face ca actiunile pe care le intreprindeti sa capete un plus de eficienta. Increderea in propriile forte va creaza o imagine pozitiva in ochii interlocutorilor, care sunt dornici sa initieze colaborari si fac eforturi pentru a va castiga bunavointa. Atentie insa sa nu va depasiti competentele! Daca intrati pe taramuri necunoscute si furnizati informatii gresite, totul se va intoarce impotriva voastra si, foarte curand, veti fi nevoiti sa va confruntati cu un val de nemultumiri. In plan domestic, va trebui sa faceti eforturi pentru a mentine relatia de cuplu in limite normale de evolutie; din pacate, lucrurile se pot complica usor, daca nu veti fi vigilenti.



Rac

Aveti un chef nebun de a socializa, de a sta la taclale, de a va pune la curent cu ultimele barfe. Asta va poate ajuta, deoarece, printre multimea de lucruri inutile s-ar putea sa se strecoare si ceva informatii folositoare; si stim ca o informatie utila, sosita la timpul potrivit, poate face diferenta intre succes si nereusita. Totul este sa fiti pe faza si sa acordati atentie maxima discutiei, nu doar sa va bucurati de companie si de conversatie. Finantele v-ar putea face ceva probleme, daca nu va faceti o planificare clara a cheltuielilor, astfel incat sa puteti face fata nevoilor acestei zile; fiti moderati si folositi chiar listuta de cumparaturi, pe care, binenteles, sa o respectati cu sfintenie.



Leu

Astazi reusiti sa ajungeti la un echilibru intre realitate si optimism, intre emotii si instinct; este bine sa va armonizati astfel, pentru ca reactiile necontrolate nu fac decat sa produca pagube. In timp ce unii sunt impulsivi si nervosi, ceea ce-i determina sa faca greseli si sa piarda din terenul castigat, voi mergeti inainte, neabatuti din drum. Ar fi bine sa nu va incredeti decat in cei foarte apropiati, fiindca veti starni invidii care vor face anumite persoane sa actioneze in detrimentul vostru. Relatiile cu cei dragi ar trebui sa fie prioritare astazi; puneti ceva la cale impreuna, ca sa profitati de acest context favorabil.



Fecioara

Va mentineti, in continuare, statutul de companie agreabila si veti fi cautati de tot mai multe persoane. Folositi-va de aceste momente propice pentru a intretine sau a pune bazele unor legaturi cat mai profitabile pentru viitor. Totusi, aveti grija sa tratati cu mare atentie orice propunere ati primi zilele acestea, pentru ca nu toate persoanele au cele mai bune intentii. Unii pot profita sa va traga de limba si chiar v-ar putea fura ideile. Si nu uitati ca actiunile bine gandite au mari sanse de succes, in vreme ce cele bazate pe primul impuls sunt, mai mereu, sortite esecului. De asemenea, este bine sa fiti voi cei care aplanati conflictele in familie; criticismul vostru exagerat ar putea, din pacate, sa puna paie pe foc.



Balanta

Este o zi buna pentru investitii. Poate fi vorba de investitii financiare care sa va aduca profit pe termen mediu si lung. Sau poate fi vorba de investitii sentimentale, emotionale, spirituale, care sa aduca castig eu-lui interior. Despre orice fel de investitii am vorbi, sansele de castig sunt mari, mai ales daca decideti sa va implicati foarte mult in chestiunile cu pricina. Concentrati-va mai mult pe actiune si mai putin pe analiza. Incercati sa acordati suficienta atentie persoanelor care au nevoie de ajutorul vostru; uneori este posibil ca aceste persoane sa nu se exprime verbal, insa suportul vostru este important pentru ei.



Scorpion

In continuare, aveti o incredere in sine debordanta, o energie exploziva si incercati sa-i molipsiti si pe cei din jur si sa-i impulsionati sa-si intreaca limitele. Totusi, fiti intelegatori cu cei care ar putea avea o zi mai proasta. Nu toata lumea poate fi in forma maxima in exact acelasi timp! Diplomatia, sarmul si discretia care va caracterizeaza va vor ajuta sa rezolvati, in aceste zile, chestiuni extrem de sensibile, care, daca ar fi degenerat, v-ar fi putut da mari batai de cap. Folositi-va din plin de calitatile cu care sunteti inzestrati, pentru ca zilele urmatoare sa fie lipsite de stres si presiuni inutile. Dati aceeasi atentie problemelor juniorilor, nu le minimizati importanta!



Sagetator

Daca apar probleme in peisaj, incercati sa va pastrati calmul si obiectivitatea si astfel le veti putea depasi ma usor. Puneti-va la lucru spiritul practic, pentru a gasi solutii potrivite evenimentelor aparute. Nu trebuie sa va cramponati de tot felul de detalii nesemnificative, care pot sa va abata atentia de la ceea ce este cu-adevarat important. Nu va intindeti mai mult decat va tine plapuma, in sensul de a va masura cumva ambitiile. Nimeni nu spune sa nu va propuneti teluri inalte, insa, cu siguranta, si aici trebuie sa existe o masura. Tineti cont ca, in caz de nereusite frecvente, pot sa apara frustrarile, dezamagirile, care sa-si puna amprenta, in mod negativ, asupra voastra.



Capricorn

Abilitatile de comunicare revin in forta, asa ca nu va sfiiti sa va aventurati in conversatii pe diverse teme de interes. Aveti posibilitatea sa va cunoasteti mai bine colaboratorii de la serviciu, sa aflati unele lucruri noi despre proiectele in care sunteti implicati. Comunicarea care a cam lipsit in ultimele zile, trebuie inclusa si in agenda timpului petrecut cu membrii familiei. Toti v-au cam simtit lipsa, asa ca incearca sa recupereze timpul pierdut. Nu ignorati pe nimeni, tratati lucrurile cu multa rabdare si intelegere, asa cum ati fost tratati si voi atunci cand nu v-ati simtit in forma. Nu cereti celerlati mai mult decat faceti voi insiva, pentru a nu starni resentimente inutile.



Varsator

Se anunta o zi productiva si profitabila, asa ca, suflecati-va manecile si treceti la treaba; faceti analizele de rigoare si purcedeti la actiune. Se stie ca sunteti capabili sa munciti din greu atunci cand va propuneti ceva, insa incercati sa mai si profitati de contextele favorabile. Trebuie sa va si menajati, sa va conservati energiile pentru momente mai putin propice. Este bine ca, in general, lucrurile iau turnura pe care v-o doriti. Cu putina atentie, puteti ajusta totul in asa fel incat rezultatul final sa fie unul excelent. In plan personal, lucrurile ar putea fi ceva mai complicate; nu va lipseste insa flerul, care va va spune exact ce aveti de facut pentru a pastra totul in ordine.



Pesti

Veti avea momente destul de dificile astazi, dar nu trebuie sa disperati. Vor aparea si circumstantele necesare pentru a putea sa va pastrati echilibrul in incalceala de probleme. Pe cat puteti si pe cat va permite rabdarea, nu ezitati sa faceti uz de tact si diplomatie, pentru a evita situatii care ar putea sa va afecteze in zilele urmatoare. Daca ajungeti la capatul puterilor si simtiti ca nu mai puteti continua, nu ezitati sa luati o pauza. N-ar fi recomandabil sa va supuneti unor presiuni excesive. Este posibil sa apara si o serie de oportunitati de importanta pe plan profesional.