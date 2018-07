Strada centrală din Orhei se află în plină modernizare. Prima porțiune a fost dată în exploatare

Primarul Ilan ȘOR a dat în exploatare prima etapă a străzii centrale a municipiului Orhei, Vasile Lupu, care nu a mai fost reparată capital 27 de ani de independență.



Lucrările de construcție s-au desfășurat cu forțele proprii ale întreprinderilor municipale, ceea ce permite economisirea resurselor financiare, iar în prezent la Orhei sunt în construcție mai multe străzi importante. Edilul Orheiului, Ilan Șor, care a inaugurat darea în exploatare a menționat realizările echipei sale care au permis transformarea orașului în ultimii trei ani.



La Orhei, în doar câteva luni administrația municipiului a reușit să repare aproximativ jumătate din cei 4,2 km ai străzii Vasile Lupu, cealaltă porțiune urmând a fi finalizată în 2019. Ilan Șor a arătat că prin activitatea echipei sale sunt realizate punct cu punct toate promisiunile electorale, ba mai mult, au fost implementate proiecte care inițial nu au fost propuse. „Datorită muncii noastre zi de zi, Orheiul s-a transformat în cel mai frumos oraș din Republica Moldova și cu cea ai dinamică dezvoltare. Etapa de astăzi este doar un nou pas în calea transformării Orheiului în orașul în care să vrem să trăim, într-un oraș de vis, așa cum v-am promis în 2015”, a declarat primarul Ilan Șor.



El a accentuat diferența de abordare dintre echipa sa și unii politicieni, care în cei aproape 27 de ani de la proclamarea Independenței doar au distrus. „Noi am venit nu pentru a distruge, dar pentru a construi drum cu drum, fiecare curte și vrem ca toată Republica Moldova să renască cel puțin așa cum a renăscut Orheiul în ultimii trei ani. Vom depune toate eforturile pentru a realiza și acest plan, pentru concetățenii noștri”, a dat asigurări Ilan Șor.



Este de menționat că pentru reparația primei porțiuni a străzii Vasile Lupu, la fel ca și în cazul altor lucrări de infrastructură din municipiul Orhei, nu sunt subcontractate firme private, dar sunt utilizate mijloacele proprii ale Serviciului Locativ-Comunal. Aceasta permite reducerea cu aproximativ 30% a cheltuielilor, ceea ce permite realizarea mai multor lucrări.



Pentru realizarea lucrărilor din prima etapă a reparației străzii Vasile Lupu pe o lungime de 2,2 km și o lățime de 9-9,5 metri au fost turnate peste 1800 de tone de beton asfaltic. De asemenea, a fost reparat trotuarul și intrările în curțile o suprafață totală de peste 2400 de metri pătrați, peste 6500 de metri pătrați de pavaj, au fost instalate peste 2000 de metri de bordură.



Strada Vasile Lupu a fost reparată după ce acum o lună au fost finalizate lucrările de reconstrucție a străzii Dorobanților,care are o lungime de aproximativ 500 de metri. Municipalitatea, condusă de Ilan Șor, planifică reparația capitală în acest an a peste zece străzi din oraș. În ultimii trei ani, după alegerea lui Ilan Șor în calitate de primar, mai mult de jumătate din străzile orașului au fost modernizate și reconstruite, în paralel fiind desfășurate și alte proiecte de infrastructură precum iluminatul stradal, reparația curților blocurilor, etc.